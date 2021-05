Realme 8 5G: performante 5G si design atractiv la un pret accesibil

Realme 8 5G este primul smartphone care beneficiaza de un procesor MediaTek Dimensity 700 5G bazat pe tehnologie de 7 nm. Aceasta tehnologia de 7 nm a procesorului asigura o eficienta energetica cu pana la 28% mai buna decat un procesor echivalent construit cu tehnologie de 8 nm, ceea ce permite lui Dimensity 700 sa prelungeasca durata de viata a bateriei si implicit asigura o autonomie superioara. Pe partea de procesare grafica, Dimensity 700 aduce un GPU puternic - ARM Mali-G57 MC2 cu o viteza de 950 MHz, un procesor potrivit pentru a pune in valoare tehnologia ecranului cu o rata de reimprospatare de 90Hz.Cu un display mare de 6,5 inci si un raport ecran-corp incredibil de 90,5%, realme 8 5G ofera o experienta vizuala de inalta calitate. Afisajul Ultra Smooth Display cu o rata de refresh de 90Hz este capabil sa produca 90 de cadre pe secunda, cu 50% mai mare in comparatie cu un ecran conventional de 60Hz, rezultand o experienta vizuala uniforma si placuta. Afisajul are o rezolutie 2400x1080 FHD+, o rata de esantionare tactila de pana la 180Hz, un varf de luminozitate de 600 nits si 16,7 milioane de culori de ecran. Telefonul cantareste aproximativ 185 g, iar carcasa cu grosime de numai 8,5 mm ce ii ofera utilizatorului o senzatie placuta si o prindere usoara in palma.Formatul super-slim acomodeaza un set de trei camere pe panoul din spate. Camera principala, cu rezolutie de 48 Mpixeli Ultra HD poate inregistra scene ultra-clare, fiind asociata cu o camera de adancime de 2 Mpixeli B&W ce ajuta obiectivul principal sa capteze mai bine lumina, sa imbunatateasca contrastul imaginii, sa creeze imagini in stil retro si sa adauge textura portretelor. De asemenea, o camera macro 4 cm cu rezolutie de 2 Mpixeli completeaza ansamblul de pe panoul din spate al telefonului.Camera frontala de 16 Mpixeli cu apertura F2.0 foloseste Artificial Intelligence pentru a obtine cele mai expresive fotografii. In special, noul algoritm interpreteaza notele date de trasaturile specifice ale subiectului in functie de sexul acestuia, de diferitele tipuri de piele si forme si caracteristici ale fetei, permitand efectuarea rapida de selfie-uri care prezinta o piele naturala si delicata. Atat camera frontala cat si cea de pe spatele telefonului sunt capabile sa inregistreze clipuri video la o rezolutie de Full HD 1080p cu 30 de cadre pe secunda.Toate aceste caracteristici sunt puse in valoare de elementul principal al listei de specificatii, modemul 5G. Videoclipuri cu momente importante ce trebuie impartasite cu cei dragi si seturi de imagini vibrante ce trebuie urcate rapid in social media, serialele favorite vazute online atunci cand esti departe de laptop, toate acestea necesita suportul unor rate de transfer ridicate, de incredere. realme 8 5G reprezinta un reper important pentru companie, care si-a anuntat angajamentul de a adopta tehnologia 5G in portofoliul lor de produse. Astfel, in urmatorii doi ani 70% din produsele oferite de realme urmand a adopta tehnologia 5G. In plus, o cantitate semnificativa de resurse de cercetare si dezvoltare va fi alocata pentru a accelera adoptarea acestei tehnologii.Autonomia telefonului este asigurata de o baterie masiva de 5000 mAh, cu incarcare rapida de 18W. Bateria asigura 529 de ore de functionare in stand-by sau 31 de ore de convorbire continua, 21 de ore de redare video sau 153 de ore de redare a playlist-urilor de muzica.De asemenea, realme 8 5G suporta Smart 5G Power Saving. Deoarece 5G aduce un consum sporit de energie, tehnologia Smart 5G poate detecta in mod inteligent mediul inconjurator al semnalului si poate comuta transparent pentru utilizator intre modurile 4G si 5G fara timpul de comutare, ceea ce realizeaza un consum de energie cu 30% mai mic decat telefoanele fara functia Smart 5G.Realme 8 5G va fi disponibil la partenerii locali incepand cu 18 mai, fiind in oferta speciala pentru primele trei zile de vanzare la un pret ce porneste de la 879,99 lei.