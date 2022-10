Samsung a lansat smartphone-ul Galaxy Premier

Samsung Galaxy Premier si-a facut debutul oficial, dar nu ofera prea multe surprize. Noul smartphone Samsung are un procesor dual-core la 1,5GHz si ecran de 4,65 inci.

Noul Samsung I9260 este practic un Galaxy Nexus usor imbunatatit. Pe de alta parte, noul Premier seamana foarte mult cu Galaxy S3, semn ca sud-coreenii par a se fi blocat la nivel de design in aceasta zona.

Samsung I9260 Galaxy Premier are un ecran de 4,65 inci Super AMOLED cu rezolutie 1280x720. Compania sud-coreeana nu a dezvaluit detaliile exacte despre procesor.

Noul Samsung Galaxy Premier va fi lansat incepand cu luna noiembrie. Ajunge in Ucraina in luna decembrie cu un pret de aproximativ 680 dolari, lucru ce indica o lansare similara si in Romania.

