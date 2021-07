7 semne ca telefonul tau este spionat

Telefonul devine foarte fierbinte

Bateria se descarca rapid

Utilizarea lunara a datelor mobile este inexplicabil mai mare

Telefonul reporneste in mod neasteptat

Telefonul se inchide foarte greu

Auzi zgomot de fundal sau interferente electronice

Telefonul "se misca" mai greu

Ce trebuie sa faci daca crezi ca telefonul tau este spionat

Urmarirea locatiei prin GPS-ul de pe telefon poate parea inofensiva, dar hackerii pot folosi aceste informatii pentru a afla unde locuiesti, ce obiceiuri ai la cumparaturi, unde merg la scoala copiii tai si multe altele. Odata ce au intrat in posesia acestor informatii, le pot vinde sau le pot folosi pentru a-ti fura identitatea. Reporterii Reader's Digest au realizat, impreuna cu specialisti IT, o lista cu principalele semnale care ar trebui sa iti dea de gandit ca telefonul tau este urmarit.In cazul in care descoperi ca telefonul tau a inceput sa se incalzeasca foarte tare, poate fi un semn ca a fost atacat de hackeri. Spyware-ul care ruleaza in fundal poate face telefonul sa functioneze mai greu si sa se incalzeasca mai puternic, sustine Russell Kent-Payne, director si cofondator al Certo Software, specializat in detectarea de spyware si stalkerware mobile Faptul ca brusc bateria telefonului a inceput "sa nu mai tina" la fel de mult, ci sa se descarce rapid ar putea fi un alt semn ca device-ul a fost atacat. Un telefon urmarit va trimite in permanenta date catre hacker , ceea ce face ca dispozitivul tau sa utilizeze mai multa energie si sa epuizeze bateria mult mai repede decat in mod normal, spune Kent-Payne.Verificati in fiecare luna factura telefonica si vezi daca utilizezi brusc mai multe date mobile decat in mod normal. Un telefon urmarit de la distanta are un trafic de date mult mai mare, intrucat trimite in mod continuu informatii catre computerul hackerului."Daca telefonul tau se inchide si reporneste din senin, ar putea fi un semn ca este urmarit", este de parere David Lukic, consultant securitate cibernetica la IDStrong. Programele malware de pe telefon interfereaza cu functionarea sa normala, facandu-l sa reporneasca aleatoriu.Daca dureaza mai mult decat in mod normal pana ce telefonul sa se inchida, ar putea fi un alt semn de spyware. "Cand un telefon se opreste, trebuie sa inchida orice actiuni sunt in curs de desfasurare", explica Kent-Payne. "Aceasta ar putea insemna inclusiv date trimise la distanta catre un hacker, fapt care ar prelungi mult timpul necesar inchiderii", mai spune acesta."Daca auzi zgomote de fundal care vin de pe telefonul tau, cum ar fi ecouri, sunete statice sau clickuri, acesta poate fi un semn ca cineva iti asculta apelurile", a mai spus Kent-Payne. Se intampla rar acest lucru, intrucat majoritatea softurilor de urmarire sunt mai nou foarte silentioase, dar cu toate acestea este un lucru la care trebuie sa fii atent.Ai observat ca telefonul tau a inceput sa functioneze mai lent dintr-o data? Orice telefon incepe sa "se miste" mai greu in timp, insa potrivit lui Lukic, daca intampini aceasta problema alaturi de altele din aceasta lista, ar putea fi un semn ca telefonul tau este urmarit.In primul rand, reporneste telefonul. "Oricat de simplu pare acest lucru, aplicatiile de urmarire si de spyware se bazeaza pe faptul ca telefonul este lasat pornit pentru perioade lungi de timp", spune Kent-Payne. "Repornirea telefonului inseamna "taierea" legaturii cu presupusii urmaritori".Ruleaza apoi o scanare a telefonului cu o aplicatie fiabila de eliminare a spyware-ului, cum ar fi Malwarebytes sau Bitdefender Total Security, si dezactiveaza partajarea locatiei atunci cand nu o utilizezi in mod expres, pentru a te asigura ca nu iti partajezi locatia cu o terta persoana fara sa vrei.Actualizeaza softul telefonului pentru a te asigura ca are cele mai recente patch-uri de securitate si sterge orice aplicatii pe care nu le recunosti.