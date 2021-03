Sunt telefoanele waterproof?

Inainte de a trece la explicatii concrete, e bine sa stii ca exista o diferenta mare intre telefoanele rezistente la stropirea cu apa si telefoanele rezistente la submersie, adica la scufundarea in apa. Daca telefonul tau sau cel pe care vrei sa-l cumperi are certificarea IP67 sau IP68 poti fi sigur ca gadgetul nu va pati nimic in cazul in care va cadea sau va fi introdus in apa pentru jumatate de ora la un metru adancime, respectiv un metru si jumatate.De la lansarea primului telefon waterproof, Motorola Defy, in 2010, si pana astazi, evolutia smartphone-urilor a cuprins si upgradarea specificatiilor ce tin de rezistenta acestor gadgeturi la apa. Dar destul cu istoria, hai, mai bine, sa trecem la explicatii mai detaliate despre acest subiect.Raspunsul scurt la aceasta intrebare este da. iPhone 7 si iPhone 7 Plus au fost primele telefoane de la Apple care au primit certificarea IP67, care le permitea scufundarea pana la un metru in apa pentru 30 de minute, fara riscuri. Urmatoarele modele de iPhone, adica iPhone 8, 8 Plus, iPhone X si XR, au continuat sa primeasca aceeasi asigurare ca telefoanele nu vor pati nimic daca vor fi stropite sau vor cadea in apa.Apple nu s-a multumit cu aceasta certificare si a imbunatatit, treptat, rezistenta telefoanelor sale, obtinand pentru modelele iPhone XS, XS Max, iPhone 11 , 11 Pro si 11 Pro Max, dar si pentru intreaga gama de iPhone 12, ratingul IP68.Ai putea crede ca, daca specificatiile smartphone-ului tau sustin ca acesta poate fi tinut sub apa timp de o jumatate de ora, poti sta linistit daca te prinde o ploaie torentiala in mijlocul unei discutii la telefon. Lucrurile nu stau tocmai asa.Capacitatile de rezistenta la apa ale telefonului pot scadea in timp. Garniturile de cauciuc care etanseaza lichidul de la portul cablului de incarcare, de la slotul cartelei SIM sau din jurul butoanelor se pot degrada, pierzand capacitatea de blocare a picaturilor de apa.De asemenea, e bine sa stii ca testele de rezistenta sunt facute in apa dulce, nicidecum de cea din piscine, care contine clor, sau de cea din mare, care este sarata. Totodata, telefon rezistent la apa nu inseamna telefon rezistent la lichide. Cu alte cuvinte, daca versi cafeaua pe telefon sau alte lichide e posibil ca acestea sa afecteze serios functionalitatea smartphone-ului.Pentru a intelege mai bine ce inseamna fiecare certificare IP in parte, ti-am pregatit mai jos un tabel cu explicatii concrete.