Utilizarea telefoanelor mobile a crescut cu 90% la nivel global in ultimul deceniu

"Studiul nu numai ca evidentiaza dragostea oamenilor pentru telefoanele lor, ci si dorinta lor de a avea un telefon mobil de incredere care sa le protejeze informatiile mai mult timp. Fiecare dintre noile noastre telefoane raspunde preocuparilor ridicate de consumatorii din intreaga lume. Toate computerele ofera performante de inalta calitate pe parcursul mai multor ani de utilizare, primesc actualizari software regulate pentru a le mentine protejate si fiecare, indiferent de categoria de pret, ruleaza pe cea mai recenta platforma Android, spune Stephen Taylor, CMO la HMD Global.HMD Global a lansat in aprilie sase dispozitive noi din seriile X, G si C, cu care incearca sa ofere smartphone-uri mai accesibile si mai durabile pentru a ajuta utilizatorii din intreaga lume sa-si pastreze telefoanele mai mult timp.Conform concluziilor, suntem atat de dependenti de telefoanele noastre incat le atingem in medie de 142 de ori pe zi si petrecem 18 ore si 12 minute pe saptamana uitandu-ne la ecran - echivalentul vizionarii primelor doua sezoane ale Game of Thrones consecutiv. Columbienii petrec cel mai mult timp urmarind ecranul, aproape cinci ore pe zi, in timp ce germanii si portughezii au cel mai putin timp petrecut pe telfon, cu doua ore pe zi.Utilizarea telefoanelor mobile la nivel mondial a crescut cu 90% in ultimii 10 ani, iar 83% dintre oameni spun ca "isi iubesc" smartphone-ul. Aceasta "dragoste" a facut din dispozitivele mobile centrul tuturor aspectelor vietii noastre: o treime (32%) isi folosesc echipamentele pentru a face cumparaturi, trei sferturi (76%) pentru a-si verifica finantele, doua din trei (63%) pentru exercii si monitorizarea activitatii lor fizice, iar 68% il folosesc pentru plati si tranzactii.Acestea sunt primele cinci activitati desfasurate pe telefoanele mobile la nivel global:- Navigat pe internet- Rasfoit retelele sociale- Ascultat muzica- Jocuri- Trimiterea de mesaje textIncrederea este un factor important in alegerea unui telefon mobil: 87,7% dintre subiectii chestionati afirma ca este foarte important pentru ei sa stie ca telefonul lor este protejat. Peste 68,8% sunt de acord ca securitatea datelor ii preocupa, in timp ce 21,9% dintre utilizatorii generatiei X (35 - 44 de ani) spun ca au fost victime ale escrocheriilor online.Cu toate acestea, 15,9% dintre detinatorii de telefoane mobile sunt de acord ca asteapta cel putin doua saptamani inainte de a descarca actualizarile de securitate, iar unul din trei (29,3%) nu stie daca telefonul lor are cele mai recente actualizari de securitate, lasandu-i vulnerabili la amenintari si hackeri. Jumatate dintre cei care nu instaleaza actualizari (50%) nu o fac deoarece considera ca le incetineste telefonul.In ceea ce priveste timpul in care subiectii studiului isi pastreaza telefoanele, in medie, acestia asteapta doi ani inainte de a le schimba. Doar 22,6% isi pastreaza telefonul mai mult de trei ani. Cu toate acestea, aproape suta la suta (94,3%) afirma ca ar dori sa-si pastreze dispozitivul mai mult timp, insa majoritatea dintre ei (62,3%) afirma ca au trebuit sa-l schimbe, deoarece performanta sa a scazut in timp. Peste jumatate (61,3%) sunt ingrijorati de excesul de deseuri electronice generate.Motivele pentru care a crescut cu aproape 100% folosirea telefoanelor mobile in ultimul deceniu sunt strans legate de aparitia smartphone-urilor, care au devenit mai mult decat telefoane. Internetul, aplicatiile mobile, consumul de video, jocurile, controlul aparatelor electrice si electrocasnice, fotografiile sunt doar cateva dintre lucurile aduse de telefoane care ne-au schimbat vietile.Poate cel mai mare plus adus de smartphone-uri este consumul de video si nu cel televizat. YouTube, Netflix si jocurile video mobile au inlocuit televiziunea, care nu mai este ecranul principal. Smartphone-ul a devenit un complement (de exemplu, te uiti la un program si apoi il comentezi pe Twitter sau pe Facebook). Pare foarte riscant sa ne gandim la moartea televiziunii traditionale, dar nu trebuie sa pierdem din vedere tendinta. Caracteristicile smartphone-ului nu favorizeaza ideea de" vizionare TV" ca atare, datorita dimensiunii sale, dar functioneaza pentru accesul asincron la continut, pentru consumul de jocuri interactive sau pentru consumul ocazional legat de disponibilitatea mai mica a unui alt ecran. Foarte posibil, vom prefera in continuare sa vedem anumite continuturi pe un ecran mare si de pe canapea, dar smartphone-ul ofera alternative pe care multi le considera foarte interesante pentru acest consum.