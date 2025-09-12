Windows Phone, verdict dur al Huawei: Nimeni nu face bani din acest program

Autor: Iulian Dumitrescu
Miercuri, 03 Decembrie 2014, ora 23:07
Windows Phone, verdict dur al Huawei: Nimeni nu face bani din acest program
Platforma mobila Windows Phone nu aduce castiguri gigantului IT Huawei, aceasta firma intentionand sa renunte la colaborarea cu firma americana Microsoft, conform unor declaratii ale reprezentantilor companiei chineze.

Huawei este partener Microsoft dar, in ultima vreme, acorda mai multa atentie smartphone-urilor cu Android. "Nu castigam nimic de pe urma Window Phone (WP). Nimeni nu face bani din acest program mobil de operare", a spus Joe Kelly, directorul de relatii internationale cu mass-media al Huawei, citat de The Next Web.

In acest moment, producatorul chinez are pe piata doua modele care ruleaza Windows Phone, dar, de doi ani, este pe pierdere din cauza vanzarilor slabe, conform spuselor lui Richard Yu, unul dintre sefii Huawei.

De acum inainte, Huawei nu va mai lansa smartphone-uri cu WP si is va indrepta atentia doar spre modele cu Android. "Dupa noi, Android este cea mai buna alegere", a spus vicepresedintele departamentului de marketing, Shao Yang citat de The Verge.

Conform unor date Strategy Analytics, in al treilea trimestru din 2014, pe piata mondiala s-au vandut 10,5 milioane de smartphone-uri cu Windows Phone, cu 200.000 de bucati mai putin decat in aceeasi perioada a anului trecut. Astfel, cota de piata a smartphone-urilor cu Windows Phone scade de la 4,1 la 3,3 la suta.

