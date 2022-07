SMS-urile dezvolta capacitatile de comunicare ale copiilor

SMS-urile sunt uneori un motiv de ingrijorare pentru parinti, mai ales in conditiile in care unii copii au ajuns sa trimita si pana la cateva sute de mesaje pe saptamana. Vesti bune insa, pentru parintii stresati: SMS-urile pot dezvolta capacitatile de comunicare a copiilor.

Utilizarea functiei de SMS a telefoanelor mobile ajuta copiii sa isi insuseasca abilitati de comunicare in scris, oferindu-le o mai mare expunere la cuvantul scris in afara scolii, arata specialistii. Si asta in ciuda faptului "k nu skriu korekt in msj".

Chiar daca profesorii sunt exasperati de abrevierile exagerate din limbajul elevilor, cercetatorii de la Universitatea Covent sustin ca gradul de colocvialitate in mesajele trimise pe telefon nu scade cu nimic functia educativa a SMS-urilor, relateaza The Telegraph.

Mai mult, SMS-ul poate sa ajute copiii in ceea ce priveste cunoasterea limbii. Studiile au fost realizate pe 114 copii cu varsta de 9 ani din scoli britanice. S-a constatat ca cei care trimit SMS-uri in weekend si in vacantele scolare au rezultate mai bune la testele de cunoastere a limbii (scris si citit).

