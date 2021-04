Care este importanta serviciului de administrare si optimizare site pentru afacerea ta?

Primul pas in prezenta ta in mediul digital: realizarea magazinului online

Cum te asiguri ca esti remarcat?

instalarea si actualizarea modulelor pe site-ul tau

update tema si plugin-uri

integrare Google Analytics si Google Search Console

rezolvarea erorilor care pot sa apara

generarea sitemap-ului si trimiterea acestuia catre Google

scanare si eliminare virusi

monitorizare uptime site

Obtine mai mult decat trafic de la site-ul tau

optimizare viteza: site-ul tau se incarca in mai putin de 3 secunde. Astfel ca sansele ca vizitatorii sa-l paraseasca sunt minime.

optimizare SEO: afacerea ta apare cat mai sus in motoarele de cautare, in primele pagini din Google.

securizare site: un magazin online fara virusi si defecte de functionare care inspira siguranta si incredere.

Trendul de realizare magazin online este sustinut si de datele oficiale de la GpeC si ARMO (Asociatia Romana a Magazinelor Online): in 2020, sectorul de e-commerce din Romania a crescut cu 30% fata de anul 2019.Pentru anul 2021, previziunile arata ca sectorul e-commerce va creste cu cel putin 30% fata de anul 2020. Concret, ce inseamna asta? Daca pana acum ai stat pe ganduri in ceea ce priveste digitalizarea afacerii tale, o prioritate pentru tine ar trebui sa fie realizarea unui magazin online.Prezenta pe Internet nu este suficienta. Mai ales intr-o lume sufocata, in care brandurile mari duc batalii grele pentru atentia noastra. Pe langa prezenta, trebuie sa te faci vizibil si remarcat. Cum faci sa fii vazut? Si odata ce esti vazut, cum convingi oamenii sa cumpere de la tine si nu de la concurenta?Daca iti doresti un website care sa-ti aduca rezultate, apeleaza la specialisti in web development. Acestia te pot ghida si ajuta in crearea unui magazin online care sa genereze vanzari.Un astfel de specialist este Adi Coscai - freelance web developer din Bucuresti care, mai presus de orice, pune oamenii din spatele brandurilor. Printre serviciile oferite de Adi, se numara: creare magazin online, administrare si optimizare site. Toate acestea urmand scopul tau suprem: de a converti.Alegerea si realizarea unui magazin online trebuie facuta cu multa atentie. Este important ca magazinul sa te reprezinte, deoarece el va fi cartea de vizita a afacerii tale. Asadar, cand te apuci de realizarea unui magazin online, tine cont de brandul tau, de audienta ta si de nevoile clientilor tai.Un magazin online contine diferite elemente: imagini, bannere, descrieri de produs sau plugin-uri care il ajuta sa functioneze. Si toate aceste elemente au nevoie de actualizari constante. In caz contrar, ele ingreuneaza viteza de incarcare a magazinului tai. Apropo, stiai ca motivul principal pentru care clientii pleaca dintr-un magazin online este performanta si prezentarea acestuia?O persoana specializata in mentenanta si administrare site se asigura ca magazinul tau online functioneaza dupa cele mai inalte standarde, cum ar fi:Pentru a realiza conversii (fie ca vorbim despre o comanda plasata pe site, sau de o cerere de oferta), stii ca traficul pe site nu este suficient. Or, ca sa te bucuri de o rata de conversie cat mai mare, ai nevoie de optimizare site Cum ziceam, o persoana specializata te poate ajuta in aceasta privinta. Uite care sunt beneficiile tale daca alegi sa apelezi la un astfel de serviciu de optimizare site:Despre serviciile fara compromisuri, fie ca este vorba de realizare magazin online, optimizare site sau administrare site, pe care le ofera Adi, poti afla accesand pagina adicoscai.com. Iar atunci cand te decizi ca afacerea ta merita un site web de calitate, pregatit sa-ti aduca conversii, apeleaza cu incredere la contact@adicoscai.com