Cum poate un program software sa creasca productia agricola

Romania are una din cele mai intinse suprafete de teren agricol din UE ca pondere din suprafata totala de teren, respectiv 58,78% fata de media inregistrata in UE de 45%. Cu toate acestea, ne aflam pe ultimele locuri din UE din punct de vedere al eficientei utilizarii suprafetei agricole.

Cum putem explica aceasta situatie? Un factor important il are ineficienta operationala a modului in care se face agricultura in Romania. Din cauza unui management deficitar se pierde timp, se irosesc resurse umane, se planifica deficitar, iar operatiunile de back office se desfasoara intr-un ritm foarte incet.

Se simte nevoia din ce in ce mai tare de informatizare a sectorului agricol, precum si a adoptarii unor solutii care sa asigure eficienta, transparenta si trasabilitate operatiunilor desfasurate in fermele romanesti.

Un software dedicat gestiunii operatiunilor dintr-o intreprindere agricola poate imbunatati performanta pe doua planuri. In primul rand se vor optimiza procesele de suport, pe care orice companie este nevoita sa le desfasoare. Este vorba de operatiunile specifice departamentelor financiar, vanzari, resurse umane, marketing.

Al doilea plan, unde intervine un software dedicat, este optimizarea operatiunilor specifice industriei agriculturii, si aici intervine necesitatea ca organizatiile sa achizitioneze un produs software conceput special pentru nisa in care activeaza.

Desi la prima vedere cele doua planuri par separate, se recomanda implementarea unei solutii care contine module atat pentru partea de suport, cat si module gandite special pentru agricultura. Motivul pentru care specialistii in solutii software fac aceasta recomandare este pentru a evita dificultatile tehnice ce pot aparea in incercarea de a integra doua produse software diferite, oferite de furnizori diferiti.

Ads

Chiar daca poate parea mai ieftina achizitia unor solutii punctuale pentru fiecare nevoie aparuta, cu timpul efortul necesar integrarii multiplelor solutii software folosite se va dovedi mai costisitor decat achizitia de la inceput a unei solutii care sa sustina dezvoltarea companiei.

Ce solutie software este recomandata pentru imbunatatirea managementului unei organizatii agricole?

Cea mai completa solutie software pe care o poate implementa un antreprenor in agricultura este un sistem de tip ERP. O solutie ERP (enterprise resource planning) este un software destinat gestiunii tuturor operatiunilor dintr-o intreprindere intr-un mod integrat. Sistemul are o singura baza de date ce aduna datele furnizate de toate departamentele companiei. In orice moment informatiile legate de procesele desfasurate pot fi accesate instant si partajate intre departamente.

Rolul unui astfel de software este de a eficientiza toate procesele unei companii din industria de agricultura prin imbunatatirea vitezei de executie si eliminarea erorilor cauzate de greselile operatorilor. Sistemul ERP reuseste sa faca acest lucru prin impunerea unor standarde de eficienta in procesele interne ale companiei.

Ads

Implementarea unui astfel de software nu se rezuma doar la achizitia sistemului, o companie va trebui sa isi alinieze modul in care isi desfasoara operatiunile la o serie de standarde internationale adoptate si validate de marii jucatori din nisa de agricultura. Orice solutie ERP care a trecut testul timpului si s-a dovedit eficienta este construita in functie de aceste bune practici ale industriei, de aceste standarde de care am vorbit mai sus.

Cum anume eficientizeaza o solutie software operatiunile dintr-o companie agricola?

In ceea ce priveste primul plan, al operatiunilor de suport, departamentele care pot beneficia de pe urma implementarii unei solutii software integrate sunt contabilitate, financiar, vanzari, achizitii, logistica. In contabilitate, sistemele informatice te ajuta sa reduci timpul necesar raportarii obligatorii catre stat, eliminand munca redundanta. Datorita inchiderilor contabile mult mai rapide, se reduc costurile operationale si resursele umane implicate.

Ads

Pe plan financiar, solutia de tip ERP automatizeaza preluarea informatiilor financiare, reducand astfel la minim timpul necesar introducerii datelor financiare. Totodata ea asigura transparenta in ceea ce priveste evolutia si performanta financiara a companiei. In departamentul de vanzari se va observa o relatie imbunatatita cu clientii si o evidenta mult mai buna a creditelor si discount-urilor acordate clientilor. In departamentele de achizitii si logistica sistemele ERP asigura urmarirea comenzilor, accesarea instanta a istoricului de operatiuni si elimina erorile cauzate de greselile umane care sunt inerente in orice activitate.

Un sistem ERP dedicat agriculturii, pe langa eficientizarea operatiunilor de suport descrise mai sus, are si module si functionalitati specifice. Astfel, agricultorii au la dispozitie o interfata grafica cu harta terenului administrat si pot gestiona intr-un mod simplu alocarea resurselor umane si a echipamentelor. Se ajunge in acest mod la o utilizare completa a fortei de munca si la o gestiune performanta in cazul in care vorbim de subcontractori.

Ads

Tot prin intermediul sistemului ERP agricultorii pot avea control asupra productiei, putand urmari starea vietii vegetative pentru fiecare ferma, sol si cultura si pot evalua periodic culturile de proba.

Eficientizarea activitatii de agricultura are loc si printr-o raportare inteligenta, astfel incat administratorii companiilor agricole pot lua la timp cele mai bune decizii in ceea ce priveste prioritatile fermei. Printre rapoartele pe care un software dedicat agriculturii poate sa le genereze se afla cele de precipitatii, de daunatori, de resurse consumate sau rapoartele legate de performanta productiei: rapoarte de lucrari zilnice sau rapoarte de productie pentru fiecare ferma, sola si cultura.

Fiind vorba de un software de gestiune a resurselor intreprinderii (ERP - enterprise resource planning), prin el se pot realiza activitatile de project management intr-un mod eficient. Solutiile de acest tip permit alocarea centrelor de cost, distribuirea costurilor indirecte pe centre de costuri directe si elaborarea situatiilor comparative intre costurile bugetate si costurile actuale.

Ads

Pe agricultorii care activeaza in zootehnie programele sofware ii ajuta in gestiunea efectivelor de animale prin utilizarea unitatilor de masura alternative pentru evidenta paralela a animalelor, cum ar fi numar de bucati, capete, masa. Solutiile informatice permit gruparea animalelor in loturi si subloturi pe baza unor criterii diversificate cum ar fi varsta, greutatea sau diferite aspecte fiziologice. Animalele pot fi urmarite prin integrarea cu dispozitive hardware cum ar fi cititoare cu cod de bare sau tije pentru citirea microchipurilor.

In cazul zootehniei, rapoartea ia forme specifice si cuprinde sporuri de greutate, transferuri intre categorii de greutate si consumurile reale si normate de materii prime aferente hranirii.

Cat de mare este investitia intr-un software agricol?

Din pacate nu exista un raspuns prestabilit la aceasta intrebare. Preturile variaza foarte mult in functie de complexitatea solutiei alese, in functie de cate probleme "stie" sa rezolve, dar si in functie de complexitatea business-ului in care urmeaza sa fie implementata. Cu cat efortul de implementare este mai mare si este nevoie de mai multe ore de programare, cu atat creste costul.

In cazul software-ului de tip ERP dedicat agriculturii, ofertele pot varia de la 15.000 de euro pentru implementari de complexitate mica pana la sume de peste 100.000 de euro pentru proiecte foarte complexe, derulate de obicei de companiile foarte mari.

Ads