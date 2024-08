Vine sfarsitul pentru Adobe Flash: Mozilla si Facebook dau atacul final

Browserul Mozilla Firefox va avea o setare standard prin care va bloca software-ul Flash de la Adobe, dupa ce insusi seful de securitate al Facebook a cerut disparitia acestuia.

Dupa apelul de luni al noului sef al departamentului de securitate al Facebook, care vrea stabilirea unei date la care Flash va disparea pentru totdeauna, marti mai este batut inca un cui in cosciugul software-ului Adobe, dupa anuntul facut de Mozilla Firefox, scrie The Verge.

Mark Schmidt, seful echipei Firefox de la Mozilla, a confirmat pe Twitter ca toate versiunile Flash Player sunt blocate in cel mai recent update al browserului. Anuntul a fost insotit de o imagine care arata un pumn ridicat si expresia "Occupy Flash".

Schmidt a subliniat ca utilizatorii Firefox pot alege sa activeze Flash, daca vor, din meniul browserului.

Nemultumirile fata de acest software nu sunt noi. Chiar si fondatorul Apple, Steve Jobs, a explicat care sunt problemele cu Flash, intr-o scrisoare deschisa publicata in 2010, insa software-ul a reusit cumva sa supravietuiasca la limita dupa descoperirea mai multor vulnerabilitati de securitate critice in fiecare an, inclusiv faptul ca era folosit pentru patrunderea ilegala in alte calculatoare.

Adobe s-a zbatut sa rezolve problemele, pe masura ce au devenit cunoscute, insa cele mai mari companii de pe Internet si-au retras treptat sustinerea pentru software in ultimii ani. De altfel, in luna ianuarie, Youtube a renuntat la Flash in favoarea HTML5.

Ads