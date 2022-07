Am scapat de jumatate dintre spam-urile de pe Internet?

Spam-urile afecteaza toate activitatile noastre de zi cu zi legate de lumea Internetului, asta fie ca alegem sa le ignoram sau nu.

Junk mail, mesaje false de chat, "site-uri rauvoitoare" (malicious websites) sunt doar cateva dintre gropile care afecteaza autostrada informatiei, potrivit Yahoo News.

Software-uri "sirete" sunt raspandite, in prima instanta, prin utilizarea "botnet-urilor" - "botnet" este o retea de calculatoare infectate cu troieni sincronizati de un hacker, astfel incat calculatoarele respective participa, fara voia utilizatorilor, la atacuri impotriva altor calculatoare sau servere.

O astfel de retea, "Grum", a suferit, recent, un atac foarte puternic din partea expertilor in securitatea online la nivel mondial.

Mai exact, expertii in securitatea informatica din SUA, Marea Britanie si Rusia au neutralizat botnet-ul Grum, prin intermediul caruia se raspandeau 50% din spam-urile de pe glob.

Serverele Grum - masinariile care controleaza reteaua si manipuleaza utilizatorii de computere fara ca ei sa-si dea seama - se aflau in Olanda si Panama, ceea ce le facea dificil de localizat.

Marti, 17 iulie, serverele Grum au fost inchise. Insa, in aceeasi zi, coordonatorii Grum au pornit alte servere noi, sase in Ucraina si unul in Rusia. La fel de repede precum au fost deschise au fost si inchise de autoritati, in cursul diminetii de miercuri, 18 iulie.

Cei de la Yahoo se intreaba daca vom observa o diferenta in ceea ce priveste cantitatea de spam-uri de care avem parte in fiecare zi. "Poate ca da, insa pe cat de repede sunt inchise, pe atat de rapid sunt deschise alte noi servere", potrivit Yahoo.

Insa, chiar si asa, inchiderea serverlor Grum reprezinta un pas important in lupta impotriva spam-urilor si, implicit, pentru un Internet mai sigur.