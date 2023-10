Arestarile de hackeri nu au scazut nivelul de spam

Arestarile in cazul retelei Rustock din 16 martie 2011 nu au avut un impact semnificativ asupra volumului de spam distribuit, comparativ cu efectele produse de inchiderea unor retele ca Pushdo/Cutwail si Bredolab, la sfarsitul anului trecut.

"Procentul de mesaje spam din totalul traficului de e-mail in primul trimestru al anului a fost in medie de 78,6%, cu 1,4% mai ridicat decat in T4 2010, dar cu 6,5% mai mic decat in aceeasi perioada a anului trecut", se arata intr-un studiu al Kaspersky Labs, remis Ziare.com.

In primul trimestru, principalele surse de spam au fost tarile din Asia si America de Sud, care au inregistrat o crestere in volumul de mesaje nesolicitate distribuite de 2,93%, respectiv 3,85%. Totodata, traficul spam din Europa de Est si Europa de Vest a scazut cu 5,64 procente, respectiv 2,36 procente in aceasta perioada.

Africa s-a alaturat listei celor mai active regiuni in distribuirea de spam, volumul de astfel de mesaje provenit din tarile africane a fost de 3,66% din totalul mondial, depasind SUA si Canada la un loc.

In lunile de inceput ale anului in curs, spammerii s-au folosit de diferite tehnici pentru a pacali utilizatorii sa deschida mesajele intruzive din Inbox, insa, evenimentul care a amplificat distributia de spam a fost cutremurul din Japonia. Infractorii cibernetici au incercat pe cat de mult posibil sa profite de pe urma tragediei, trimitand mesaje false pentru a determina utilizatorii sa contribuie cu bani pentru sprijinirea victimelor.

