NASA si compania SpaceX au incheiat un acord de securitate pentru a evita coliziuni intre rachete si respectivii lor sateliti

Jurczyk a explicat intr-un comunicat ca, avand in vedere cresterea numarului de sateliti lansati de companii comerciale precum SpaceX, "este fundamental sa sporim comunicarea, sa schimbam informatii si sa stabilim practici mai bune pentru a garanta ca vom mentine toti un mediu spatial mai sigur".Ideea este de "a se evita coliziuni intre navele spatiale ale NASA si marea constelatie de sateliti SpaceX Starlink, precum si cu misiunile de calatorie in spatiu", a precizat NASA.Se va incerca totodata evitarea "conjunctiei" care se produce cand exista "o prea mare apropiere intre doua obiecte spatiale, in general la o viteza foarte mare".Prin lansare masiva de sateliti din reteaua Starlink, SpaceX isi propune sa ofere acces la internet de mare viteza, constant si "accesibil" utilizatorilor din toate colturile lumii prin intermediul acestor sateliti care vor opera pe o orbita joasa, fapt ce va permite o mai buna conexiune.Acordul va permite un nivel mai profund de coordonare, cooperare si schimb de date si defineste responsabilitatile si procedurile pentru coordonarea securitatii zborurilor.Atat NASA cat si SpaceX beneficiaza de aceasta interactiune imbunatatita ce garanteaza ca toate partile implicate sa cunoasca pozitia exacta a navelor spatiale si a respectivilor sateliti.Navele spatiale Starlink sunt dotate cu receptori satelitari de navigatie globala pentru a masura parametrii orbitali, un sistem de propulsie ionica si o capacitate de manevra autonoma care ofera date pentru un schimb reciproc de informatii rapid si proactiv.