Actiunile Twitter listate in Germania au scazut cu 8% dupa suspendarea contului lui Donald Trump

Vineri seara, Twitter a informat ca a suspendat permanent contul lui Donald Trump invocand riscurile "incitarii la violenta" din partea presedintelui american, la doua zile dupa ce protestul sustinatorilor sai a degenerat in violente iar cladirea Capitoliului a fost luata cu asalt."Dupa o analiza atenta a tweet-urilor recente de pe contul @realDonaldTrump si a contextului acestora am suspendat definitiv contul din cauza riscului de a continua incitarea la violenta", a precizat compania americana intr-o postare.Luni, actiunile Twitter inregistrau de asemenea un declin de 6,8%, la 47,94 dolari, in predeschiderea sedintei Bursei de la New York. Anul trecut compania a raportat un profit ajustat de 37 milioane de dolari.Analistii de la Berstein se asteapta ca decizia Twitter sa aiba un impact negativ moderat asupra bilantului companiei americane."Sporirea moderarii ar putea fi binevenita dar nu este ieftina si de ea ar putea beneficia Facebook , care are mult mai multi angajati care se ocupa deja de moderare decat Twitter", apreciaza analistii de la Berstein.La 7 ianuarie, Facebook si alte platforme precum Snapchat sau Twitch au suspendat la randul lor, pe durata nedeterminata, contul lui Trump.Luni, comisarul european pentru piata interna, Thierry Breton, si-a exprimat "perplexitatea" fata de decizia unor platforme digitale de a suspenda conturile presedintelui american Donald Trump de pe retele sociale , "fara control legitim si democratic", o decizie care, in opinia responsabilului european, justifica proiectele Comisiei Europene de reglementare a gigantilor informatici."Faptul ca un director executiv poate sa scoata din functiune portavocea presedintelui Statelor Unite fara nicio alta forma de control si de contra-putere provoaca perplexitate", este de parere Breton, intr-un articol de opinie publicat de cotidianul francez Le Figaro si site-ul american Politico.El subliniaza ca platformele digitale "nu se vor mai putea de acum deroba de responsabilitatea" in privinta continuturilor lor.In opinia lui Thierry Breton, care a prezentat la mijlocul lunii decembrie proiectele de legislatie europeana - Regulamentul privind serviciile digitale (DSA) si Regulamentul privind pietele digitale (DMA) - destinate sa puna capat derivelor gigantilor informatici acuzati ca abuzeaza de puterea lor, "aceste evenimente demonstreaza ca nu mai putem sa stam cu bratele incrucisate si sa ne incredem doar in bunavointa platformelor".