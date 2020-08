Apple deschide un magazin plutitor in Singapore. Printr-un tunel subacvatic se poate ajunge intr-un mall

Dincolo de faptul ca va fi primul magazin Apple plutitor, acesta va lua forma unui dom rotund pe toate partile, cu exceptia bazei, construit pe locul unui fost club de noapte.Exteriorul cladirii va fi compus din panouri de sticla, care vor reflecta cerul in timpul zilei si vor straluci ca o lanterna noaptea, spun oficialii companiei.Vor exista doua caii de acces: un pod la suprafata si un tunel subacvatic care va fi conectat la un mall din apropiere.Acesta va fi al treilea magazin Apple din Singapore, celelalte doua fiind deschise in 2017 respectiv 2019. Dupa acest tipar, deschiderea noului magazin ar putea avea loc la anul, insa oficialii companiei nu au putut oferi o data concreta.Apple are 510 magazine fizice in intreaga lume, in acest moment, mai bine de jumatate dintre acestea, 271, fiind in Statele Unite. China, Canada si Marea Britanie se numara printre tarile in care numarul magazinelor Apple este de ordinul zecilor.