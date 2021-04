Trei astronauti s-au intors din misiunea de pe Statia Spatiala Internationala

Soyuz MS-17 i-a adus pe astronauta Kate Rubins de la NASA, microbiolog care, in 2016, a devenit prima persoana care a secventiat ADN in spatiu, si pe cosmonautii rusi Serghei Ryzhikov si Serghei Kud-Sverchkov.Nava ruseasca a aterizat in Kazahstan, sambata dimineata.Cei trei se aflau pe Statia Spatiala Internationala de la jumatatea lunii octombrie 2020.Misiunea lor a fost ultimul zbor rusesc planificat sa duca pe SSI un astronaut american.