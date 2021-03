Zeci de mii de organizatii din SUA, compromise prin piratarea softului de email al Microsoft

Atacul cibernetic a ajuns deja in mai multe locuri comparativ cu toate codurile descarcate de la SolarWinds, compania americana aflata in centrul unui alt atac cibernetic masiv, descoperit in decembrie.Cel mai recent atac a creat canale pentru accesarea de la distanta a sistemelor informatice ale sindicatelor de credit, autoritatilor locale si ale unor companii mici, potrivit datelor investigatorilor americani.Zeci de mii de organizatii din Asia si Europa au fost afectate la randul lor.Atacurile hackerilor continua, chiar daca Microsoft a emis marti remedii pentru vulnerabilitatile existente.Microsoft, care a afirmat initial ca atacurile au constat in "atacuri limitate si tintite", a refuzat sa comenteze despre amploarea problemei, dar a subliniat ca lucreaza cu agentiile guvernamentale si cu companiile de securitate pentru a-i ajuta pe clienti."Clientii afectati ar trebui sa contacteze echipele de suport pentru sprijin si resurse suplimentare", a precizat compania.Un grup de hackeri din China numit de Microsoft Hafnium a accesat serverele de email ale companiei incepand din luna ianuarie, folosindu-se de patru vulnerabilitati necunoscute anterior. Hackerii au extras de la distanta informatii din inboxuri, fara sa trimita niciun email malitios sau vreun atasament ilegal.Vineri, Casa Alba a anuntat ca atacul include un numar ingrijorator de mare de victime "Aceasta este o vulnerabilitate semnificativa care poate avea un impact de amploare. Suntem ingrijorati ca exista un numar mare de victime", a declarat secretarul de presa al Casei Albe, Jen Psaki.Un grup de hackeri din China numit de Microsoft Hafnium a accesat serverele de email ale companiei incepand din luna ianuarie, folosindu-se de patru vulnerabilitati necunoscute anterior. Hackerii au extras de la distanta informatii din inboxuri, fara sa trimita niciun email malitios sau vreun atasament ilegal.