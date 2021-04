Bresa de securitate de proportii. Datele a peste jumatate de miliard de utilizatori Facebook au ajuns pe un forum

Alon Gal, un specialist securitate cibernetica , a descoperit pe un forum de hacking ca cineva a postat un set de date care continea informatiile personale pentru 533 de milioane de conturi de Facebook.Informatiile au fost postate fara restrictii speciale, astfel ca oricine are cont pe forum le poate accesa si folosi in orice maniera.Setul de date include elemente prin care cei peste jumatate de miliard de utilizatori Facebook pot fi identificati, precum numar de telefon, adresa de email, date de nastere, adresa si altele.Datele ar fi fost obtinute in urma unei brese pe care Facebook a reparat-o inca din august 2019, astfel ca acestea trebuie sa fie mai vechi decat data repararii bresei.In ianuarie, Gal descoperise ca acelasi set de date personale era scos la vanzare pe un canal de Telegram. Acum, insa, acesta este pur si simplu disponibil gratuit.Expertii avertizeaza ca, desi datele nu sunt tocmai proaspete, multe ar putea fi inca de actualitate, ceea ce le transforma in marfa de atacuri de phishing , astfel ca utilizatorii retelei sociale ar trebui sa fie atenti al astfel de tentative.In acest moment, Facebook nu mai are cum sa protejeze utilizatorii vizati. Cel mult, le poate trimite o notificare prin care sa le atraga atentia asupra posibilelor tentative de phishing care-i pot viza.