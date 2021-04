Ce cauta romanii pe Google inainte de Paste

Cele mai populare cautari legate de "Paste" in ultima saptamana

● Cand se vopsesc ouale de Paste

● Cand incepe scoala dupa Paste

● De ce se taie miel de Paste

● Antreuri de Paste

● Semnificatia mielului de Paste

● Urari de Paste

● Salata boeuf Paste

Traditii Pascale in colectii digitale

Fiecare an are insa cateva mici detalii specifice in traditii si pregatirile de Paste, pe care am incercat sa le descoperim din cautarile pe Google in perioada dinaintea sarbatorilor Pascale.Interesul pentru Paste se manifesta cu o luna inainte, cand se cauta pe Google felicitari si urari de Paste, prajituri si cum va fi vreme de Paste. Pe masura ce ne apropiem de Paste, cautarile devin mai aplicate.In ultimele sapte zile, romanii au cautat cand se vopsesc ouale sau antreuri de Paste, dar sunt si interesati de traditii si au vrut sa afle care e semnificatia mielului de Paste. Anul acesta avand o vacanta scolara foarte lunga in luna aprilie, cautarile legate de Paste au vizat cand va incepe scoala.Mielul are rolul principal pe masa de Paste a romanilor. Anul acesta, chef Catalin Scarlatesc este foarte popular atunci cand este vorba de pregatirea mielului. Printre cele mai populare cautari pe Google in Romania cu cuvantul "miel" din ultima saptamana sunt "drobul de miel Scarlatescu", "friptura de miel Catalin Scarlatescu" si "ciolan de miel Scarlatescu".Ramanand in domeniul culinar, in cautarile romanilor pe Google dupa retete din ultimele 7 zile se remarca cea de cozonac al lui Alex Cirtu, reteta de saksuka turceasca, pasca fara aluat si cea poloneza, dar si o reteta clasica: cea de cozonac din celebra carte de bucate a Sandei Marin.Nu este Paste fara oua vopsite. In ultima saptamana, romanii au cautat pe Google cum se vopsesc ouale cu orez, cum se obtin "oua marmorate cu foi de ceapa" sau metoda vopsirii oualor cu servetele si betisoare.Vopsitul oualor este prilej de bucurie pentru cei mici, asa ca pe Google s-au cautat "vopsea de oua copii" si "vopsea de oua cu sclipici". Tot pentru copii, iepurasul de Paste a devenit un personaj important si in Romania. Cautarile dupa cuvantul "iepuras" cresc exponential in fiecare an inainte de Paste. In ultima saptamana, romanii au cautat "iepuras de Paste de decupat", imagini cu iepurasul de Paste sau "tort iepuras".Pentru cei care sunt interesati de traditiile de Paste, Google Arts & Culture are o colectie dedicata, cu obiceiuri din toate zonele unde se celebreaza aceasta sarbatoare: de la decorarea copacilor in Germania si Austria si prajiturile traditionale de Paste - cozonac/kozunak in Romania si Bulgaria, kulich in Rusia si Ucraina, "Mona de Pascua" in unele regiuni ale Spaniei sau "defo dabo" in Etiopia, la Iepurasul de Paste si vanatoarea de oua.Poate cea mai semnificativa pentru zona noastra este traditia colorarii si pictarii oualor. Expozitia Google Arts & Culture dedicata prezinta particularitatile acestei traditii: in Slovenia, ouale sunt daruite de fete iubitilor, ouale decorate din Lituania sunt daruite pentru a purta noroc, iar in Romania membri familiei si prietenii ciocnesc ouale, iar cel al caruia nu se sparge se va bucura de viata cea mai lunga.Ca distractie de sarbatorile Pascale, Google Arts & Culture ofera numeroase puzzle-uri de Paste. Mai mult, iepurasul de Paste poate fi adus in spatiul propriei case, cu functia de realitate augmentata din Google Search, prin care pot fi generate in 3D diferite animale, insecte sau personaje in spatiul din jurul nostru. La o cautare pe telefonul mobil dupa "iepurasul de Paste" (sau in engleza "Easter bunny"), in rezultatele cautarii va aparea optiunea "Vizualizati in 3D", care va aduce iepurasul de Paste in casa.