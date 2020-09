Comisia Europeana vrea sa investeasca opt miliarde de euro in supercomputere

Comisia Europeana a propus vineri un nou regulament privind intreprinderea comuna pentru calculul european de inalta performanta. Acesta va sprijini activitatile de cercetare si inovare referitoare la noile tehnologii in materie de supercalcul, precum si la sistemele si produsele din acest domeniu, si, in acelasi timp, va promova dezvoltarea competentelor necesare pentru a utiliza infrastructura si a constitui baza unui ecosistem de nivel mondial in Europa. Propunerea ar permite o investitie in valoare de opt miliarde euro in urmatoarea generatie de supercomputere, un buget substantial mai mare in comparatie cu cel actual."Calculul de inalta performanta este o capacitate digitala esentiala pentru Europa. Dupa cum am putut vedea in lupta impotriva pandemiei de coronavirus, supercalculatoarele contribuie deja la cautarea de terapii, la recunoasterea si prognozarea raspandirii infectiei sau la sprijinirea procesului decizional privind masurile de limitare a raspandirii virusului", a declarat vicepresedintele Comisiei Europene, Margrethe Vestager.Regulamentul vizeaza actualizarea regulamentului anterior al Consiliului care a instituit intreprinderea comuna EuroHPC in octombrie 2018. Aceasta va permite Europei sa isi asume un rol de lider in cursa tehnologica in directia urmatoarei frontiere in materie de supercalcul, si anume: supercalculatoarele exascale, capabile sa execute peste un miliard de miliarde de operatiuni pe secunda; calculatoarele cuantice si calculatoarele hibride, care combina elemente de calcul cuantic si clasic si care vor putea efectua operatiuni pe care niciun supercalculator nu le poate realiza in prezent.Intreprinderea comuna EuroHPC va pune resursele europene existente in materie de supercalcul si de informatica cuantica la dispozitia tuturor utilizatorilor din intreaga Europa, inclusiv a utilizatorilor din sectorul public si a utilizatorilor industriali, in special a intreprinderilor mici si mijlocii (IMM-uri), indiferent de locul in care se afla. Noul buget este in curs de negociere; acesta va fi sprijinit de programele Orizont Europa, Europa digitala si Mecanismul pentru interconectarea Europei.