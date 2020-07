Conturile de Twitter ale celor care sustin ca exista o conspiratie impotriva lui Donald Trump vor fi inchise: "Am spus clar ca vom lua masuri puternice"

Compania a precizat in mesajul publicat pe contul Twitter Safety ca postarile referitoare la "QAnon" pot fi periculoase in afara platformei."Am spus clar ca vom lua masuri puternice privind comportamentul care poate fi daunator offline. In conformitate cu aceasta abordare, saptamana aceasta luam masuri suplimentare referitor la asa-numita activitate << AQnon >> in serviciul nostru", a fost mesajul transmis de Twitter.Vor fi suspendate permanent conturi care publica mesaje despre acest subiect, despre care compania stie ca incalca politica retelei de socializare privind conturile multiple.Regula conturilor multiple a Twitter interzice utilizatorilor sa publice acelasi mesaj pe mai multe conturi sau sa le dubleze de pe acelasi cont.Potrivit NBC News. aproximativ 150.000 de conturi Twitter vor fi suspendate in conformitate cu noua politica, iar 7.000 sunt legate de "QAnon".Continutul despre "QAnon" nu se va mai regasi in subiectele populare ale Twitter sau in recomandari.Teoriile "QAnon" sunt deseori partajate in forumuri anonime din social media si sustin ca exista o conspiratie impotriva presedintelui Donald Trump si a sustinatorilor lui."Aceste actiuni vor fi eliminate complet saptamana aceasta. Vom continua sa verificam aceasta activitate in serviciul nostru si sa actualizam regulile, daca este necesar", a mai transmis Twitter.