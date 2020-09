Fizicianul Cristian Presura, despre posibila viata pe Venus: Este o ipoteza care merita investigata

Infernul lui Dante pe o alta planeta

Ce este fosfina si unde se gaseste

Ce sanse sunt sa existe viata pe planeta Venus

In atmosfera planetei Venus a fost identificat o molecula numita fosfina. Prezenta ei sugereaza existenta anumitor procese chimice. In mod normal, apare doar daca sunt implicate forme de viata."Ce s-a descoperit este o molecula (numita fosfina) creata de eventuale microorganisme. Atentie, ele pot fi foarte diferite de cele care exista pe Pamant (asa cum sunt bacteriile) sau pot fi asemanatoare. Nu stim daca aceste microorganisme chiar exista, dar, daca exista, natura lor ne-ar lamuri o parte din intrebarile ce le avem despre aparitia vietii in sistemul nostru solar", sustine fizicianul.Potrivit acestuia, daca teoria se va confirma, acolo poate fi un microorganism care are capacitatea de a se autoreproduce, de a avea material genetic, de a consuma energie si de a se pastra intact. Deci, practic, este vorba de microorganisme in atmosfera inalta a planetei Venus pentru ca acolo ar fi mai usor de supravietuit."Daca tu te duci pe Venus in vacanta, te-ai confrunta cu o scena din infernul lui Dante. Temperatura atinge 460 de grade Celsius, ploua cu acid sulfuric, atmosfera este nu numai toxica, dar si atat de grea, ca apasa pe umerii tai de parca ai fi scufundat la o mie de metri sub apa! Trebuie sa fii atent cum mergi, pentru ca poti aluneca pe metalul topit de pe suprafata. De aceea, chiar daca viata a aparut pe Venus acum miliarde de ani, cand temperaturile erau mai scazute si atmosfera mai primitoare, nimeni nu crede ca ea ar fi putut supravietui pana azi, in aceste conditii...", afirma specialistul.Dar ca sa fim clari, ei nu au descoperit acele microorganisme, ci un reziduu al acelor microorganisme, care este aceasta fosfina. Ori, din acest lucru nu au putut sa isi dea seama la ce inaltime ar putea sa existe.Este speculatia astronomului Carl Sagan si a altora care spuneau ca daca cumva a existat viata, ea s-a mutat in partea de sus a atmosferei. Si, din cate am citit eu, exista zone mai inalte ale atmosferei, cu temperaturi mai acceptabile formelor de viata."Pe Venus, o atmosfera care s-ar apropia cat de cat, in termeni de densitate si de temperatura cu atmosfera de pe Pamant, ar fi pe undeva la 50-60 de kilometri deasupra suprafetei lui Venus", mai spune fizicianul.La aceste inaltimi, presiunile sunt similare cu cele de pe Pamant si, de asemenea, creste concentratia de hidrogen si chiar de oxigen."Chiar daca aceasta descoperire ar fi ceea ce ne dorim noi sa fie, planurile lui Elon Musk nu se vor schimba pentru ca acesta a investit extrem de mult in colonizarea lui Marte, incat el nu-si va schimba tinta in urmatorii ani, mai ales ca ceea ce stim noi despre aceasta fosfina este o simpla speculatie pentru ca nimeni nu a descoperit direct viata in acea parte a atmosferei, ci a descoperit un reziduu care, in mod normal, apare in urma vietii. Dar ca o gluma putem spune ca Elon Musk si-a luat plasa", spune amuzat fizicianul.Potrivit lui, astronomii doresc sa vada nu neaparat urme directe de viata pe Venus, ci niste rezultate cumva mai solide. Daca s-ar descoperi lucruri mai concrete, nu s-ar mira ca in urmatorii ani, nu numai Elon Musk, dar si NASA sa isi revizuiasca putin planurile de vizitare a planetelor pentru ca ultima sonda care a aterizat pe planeta Venus a facut-o acum aproape 40 de ani.Pe 1 martie 1982, Venera 13, o sonda URSS, a aterizat pe suprafata planetei Venus si, in misiunea ei de doua ore, a reusit sa trimita inapoi 14 fotografii color si 8 alb-negru. Una dintre ele este cea de mai jos.Clara Sousa-Silva, astrofizician la MIT si specialista in chimie moleculelor din spatiu, continua cercetarile astronomului Carl Sagan."Ea a studiat, cu ajutorul radiotelescopelor JCMT si ALMA, compozitia atmosferei venusiene. Dar la ce molecule sa se uite? Fosfina, au zis colegii ei. Fosfina este o molecula simpla, compusa dintr-un atom de fosfor si trei de hidrogen. Pe Pamant, ea este produsa doar de doua forme de viata: fie de bacterii anaerobe, in urma unor procese biologice, fie de oameni, de exemplu ca un gaz letal (asa cum s-a intamplat in Primul Razboi Mondial). Bine, sa ramanem la bacterii", spune Cristian Presura.Pentru ca, pe Pamant, fosfina este produsa doar de organisme vii, ajungem la o concluzie logica: daca descoperim fosfina in atmosfera altor planete, atunci acolo ar putea fi viata!"Ori, ce a descoperit astrofiziciana Clara Sousa-Silva? Molecule de fosfina in atmosfera lui Venus! Si nu asa, doar cateva, ci in concentratii de mii de ori mai mari decat in atmosfera terestra! Sunt acolo bacterii ce le produc sau alte forme de viata? Suntem in pragul unei descoperiri epocale? Eu am sunat un coleg chimist roman. Mi-a zis sa nu ma bucur asa de repede. Molecule de fosfina se gasesc si pe Jupiter, iar acolo ele nu sunt generate de bacterii, ci sunt formate in furtunile violente ale planetei", mai spune fizicianul roman.Clara Sousa-Silva si-a facut, insa, temele."Ea spune ca pe Venus nu exista furtunile de pe Jupiter si nu s-ar produce pe Venus prin acelasi mecanism ca cel de pe Jupiter. De fapt, ea a investigat multe mecanisme naturale cunoscute (descarcari electrice, impactul asteroizilor) si nu a gasit niciunul care sa explice prezenta fosfinei in atmosfera", afirma Presura.Pe de alta parte, nu poate exclude alte mecanisme inca necunoascute, ce ar putea implica fenomene geologice, radiatii cosmice sau lumina, in combinatii nebanuite.Fizicianul roman este de parere ca sansele sa existe viata pe Venus sunt extrem de mici."Dar de data aceasta este diferenta dintre posibil si probabil. In cazul de fata cred ca este o ipoteza care merita sa fie luata in serios, si anume, sa fie investigata si prin alte metode. Marile agentii cred ca au cativa sateliti care orbiteaza in jurul lui Venus, dar nu stiu daca au instrumentele la bord sa faca astfel de masuratori. Dar este o ipoteza care merita sa fie investigata, si care are avantajul, spre deosebire de alte ipoteze, ca poate sa fie studiata pentru ca Venus este destul de aproape", opineaza fizicianul.Cristian Presura afirma ca nu ar da nici macar sanse de 1% pentru existenta vietii pe Venus, dar este de parere ca daca este macar un procent, "tot este ceva".