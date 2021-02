Cum sa iti stergi amprenta digitala. Care este sfatul expertilor

Cum sa iti stergi amprenta digitala

Informatiile se raspandesc extrem de rapid pe internet in comparatie cu lumea fizica, iar o data postate online, informatiile sunt aproape imposibil de eliminat, arata expertii unei companii de securitate cibernetica.Masurile adecvate pentru a proteja datele cu caracter personal ar trebui sa fie parte integranta a prezentei online, mai ales ca milenialii petrec in medie mai mult de 7 ore pe zi online.Desi 36% dintre mileniali sunt constienti ca ar trebui sa isi consolideze abilitatile de securitate, 37% cred ca sunt prea neinteresanti pentru a deveni victimele unei infractiuni cibernetice, se mentioneaza in comunicatul companiei de securitate cibernetica.Prin urmare, pentru evitarea utilizarii gresite a datelor si pentru cresterea securitatii online, Kaspersky transmite utilizatorilor de internet mai multe recomandari:1. Cautati pe Google informatii despre propria persoana. Daca stiti ce informatii despre dumneavoastra sunt disponibile public, intelegeti ce poate fi folosit impotriva voastra. Daca numele nu este popular, va puteti abona la notificarile de la Google pentru a afla daca/cand apare ceva despre dumneavoastra in mediul online;2. Incercati asa-numitele motoare de cautare pentru persoane care permit verificari de fond pentru persoanele care utilizeaza date web deschise sau inregistrari guvernamentale. Publicarea acestui tip de informatii in mediul online ar putea fi ilegala in functie de tara, astfel incat disponibilitatea acestor site-uri web difera in diferite jurisdictii;3. Examinati postarile de pe retelele de socializare: verificati daca exista etichete geografice ale locurilor in care va aflati frecvent, cum ar fi casa sau biroul dumneavoastra sau fotografii care le pot dezvalui locatiile. Verificati setarile de confidentialitate si folositi optiunea de a ascunde postari mai vechi, care pot contine informatii sensibile, de exemplu numele rudelor dumneavoastra;4. Utilizati solutii care impiedica aplicatiile sa urmareasca excesiv dispozitivele dumneavoastra;5. Daca credeti ca informatiile personale distribuite pe internet pot fi folosite impotriva dumneavoastra, incercati sa scapati de ele. In cazul retelelor sociale, este de obicei relativ usor: fie eliminati postarile cu date private, fie va faceti profilul privat;6. Tineti cont ca, pe langa retelele sociale in sine, exista multe alte aplicatii care au o componenta sociala si pot dezvalui informatii personale, de la limbi pe care le invatati pana la nivelul dumneavoastra de activitate sexuala. Acordati o atentie speciala aplicatiilor care inregistreaza un fel de geodate, cum ar fi aplicatiile de urmarire a conditiei fizice. Verificati daca contul personal creat pe astfel de aplicatii este privat;7. Evaluati ce servicii ati folosit - magazine online, diverse aplicatii de socializare, aplicatii de check-in si asa mai departe. Daca nu le mai folositi sau nu doriti ca informatiile personale sa apara oriunde, solicitati stergerea datelor din aceste aplicatii. In caz contrar, verificati daca site-ul are un formular de reclamatie sau de eliminare a informatiilor si utilizati-l. Daca nu, incercati sa contactati direct administratorii. Daca jurisdictia din tara dumneavostra are legi stricte privind confidentialitatea datelor, cum ar fi GDPR sau CCPA, este mai usor pentru un serviciu sa va elimine datele decat sa se confrunte cu un organism de reglementare si cu amenintarea cu amenzi uriase;8. Daca unele informatii sunt imposibil de eliminat de la sursa, puteti solicita motorului de cautare sa elimine link-urile catre site-urile web care contin datele dumneavoastra private din rezultatele cautarii, exercitand asa-numitul drept la uitare. Daca puteti face acest lucru sau nu depinde de motorul de cautare si jurisdictie.