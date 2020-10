Gigantul Amazon testeaza un sistem de plata prin scanarea mainii

Potrivit sursei citate, este vorba despre un sistem prin care cumparatorul plateste cu o simpla miscare a mainii in fata unui scanner.Nu mai este nevoie de implanturi, carduri sau alte dispozitive: sistemul contactless identifica mana, iar plata este efectuata imediat. Pentru inceput, arata stirileprotv.ro, serviciul va fi disponibil in doua magazine din orasul american Seattle, acolo unde este sediul companiei.Potrivit BBC Amazon nu a detaliat exact cum va functiona noul sistem, limitandu-se la a spune ca va folosi "algoritmi si hardware personalizati" si ca va scana "caracteristici distincte pe si sub suprafata" mainii.Big Brother Watch a criticat noul sistem de plata al Amazon aratand ca "Amazon continua sa umple piata cu tehnologii invazive, distopice, care rezolva probleme inexistente"."Nimeni nu ar trebui sa furnizeze date biometrice pentru a cumpara bunuri sau servicii. Incercarea Amazon de a normaliza platile biometrice si dispozitivele de supraveghere la domiciliu risca sa construiasca o lume in care suntem mai usor de urmarit si inregistrat, ceea ce va elimina inevitabil cetatenii.", a declarat directorul Big Brother Watch, Silkie Carlo, potrivit BBC.