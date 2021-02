Dragostea prefacuta, escrocheria care iti frange inima si-ti goleste contul

Cum functioneaza dragostea prefacuta

Modalitati prin care te poti proteja

Fa-ti temele. Cauta informatii despre identitatea celui care te contacteaza online din mai multe surse. Uneori, o simpla cautare pe Google te poate salva.

Cere ca discutiile sa se desfasoare prin video pentru a putea stabili ca persoana este cine spune, in ciuda fotografiilor cu documentele pe care ti le trimite. Refuzul lor ar putea fi un mare semn de intrebare, chiar daca invoca motive precum o camera nefunctionala a telefonului/laptop-ului.

Nu oferi niciodata datele tale bancare, adica datele cardului, numele de utilizator, parole sau pin. Acelasi sfat este valabil si pentru documente personale, cum ar fi copii ale actelor de identitate.

Evita sa transmiti materiale compromitatoare, care ar putea fi folosite pentru a te santaja.

In cazul in care urmeaza sa te intalnesti in persoana cu cineva cu care ai avut contact doar prin retelele de socializare, spune prietenilor si familiei unde si la ce ora te vei intalni.

Infractorul isi alege victimele dupa o evaluare amanuntita a profilurilor de pe retelele de socializare. El vizeaza persoanele vulnerabile, de cele mai multe ori singure si cu mai putine cunostinte digitale, cu care poate crea cu usurinta o conexiune prin intermediul acestor canale. Odata ce a adunat toate informatiile necesare, el va contacta pentru prima data potentiala victima.Urmatorul pas este stabilirea unui raport de incredere cu victima. Astfel, acesta isi va asuma identitati care presupun statut de incredere in societate, precum cadru militar sau persoane din mediul academic. Discutiile le va tine exclusiv prin intermediul aplicatiilor de mesagerie, fara apeluri cu video . Iar in lipsa contactului prin video, pentru a convinge victima, acesta va trimite fotografii cu documente care sa "ateste" ca identitatea pe care si-a asumat-o este reala. De regula, este vorba de fotografii cu cartea de identitate si/sau pasaportul, care, desigur, sunt false.In momentul in care infractorul este sigur ca a castigat increderea victimei sale, el isi va declara "sentimentele" fata de aceasta destul de repede si va insista pana obtine reciprocitate in relatia romantica. Din acel moment schema poate fi aplicata.Aceasta poate consta in solicitarea de documente personale, date bancare, fotografii compromitatoare sau chiar transferul banilor intr-un cont indicat de infractor.In situatia in care infractorul cere bani direct, acesta va incepe cu sume mici, invocand o situatie de maxima urgenta, precum transportul pana la victima pentru a fi impreuna, implinirea unui proiect sau chiar salvarea vietii.Odata ce va primi primul transfer, infractorul va continua sa ceara din ce in ce mai multi bani. In final, daca victima refuza sa mai trimita o noua transa, acesta recurge la santaj, inclusiv emotional, sau nu mai raspunde in aplicatiile de mesagerie cu totul.Suplimentar, infractorul poate folosi datele obtinute pentru a crea identitati false, pentru accesarea conturilor bancare, folosirea datelor de pe card pentru cumparaturi fara voia victimei sau chiar santajarea acesteia folosind materialele compromitatoare pentru a obtine bani.Autoritatile recomanda victimelor acestui tip de schema sa nu se simta rusinate, sa opreasca orice contact cu infractorul, sa faca plangere la politie si sa anunte banca in cazul in care au furnizat date bancare.