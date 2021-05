Armata rusa testeaza drone kamikaze in Siria. Zeci de atacuri de inalta precizie asupra teroristilor

Armata rusa ar fi folosit cateva zeci de drone "kamikaze" Lancet-3 pentru a ataca teroristii din Siria, a declarat pentru Ria Novosti o sursa din complexul militar-industrial, scrie Adevarul "Anul trecut, pentru testarea in conditii de lupta, un lot experimental de munitie Lancet a fost predat grupului de forta rus din Siria. Aceste drone au efectuat deja cateva zeci de atacuri de inalta precizie asupra teroristilor, fiind demonstrata eficienta elevata a noului complex", a declarat sursa, care a adaugat ca tactica utilizarii acestui nou tip de arma este inca in curs de studiu. Aceeasi sursa a mai raportat atunci ca alte drone "kamikaze", Kubs, erau utilizate in Siria din 2019.Zala Aero Group, principalul producator de sisteme fara pilot din fondat in 2005 de pasionatii de drone, a fost achizitionat ulterior de compania militara Kalasnikov pentru a deveni un jucator solid in industrie. Pana in prezent, fortele rusesti au folosit pe scara larga micile drone pentru recunoastere: utilizarea lor fiind strans legata de unitatile de artilerie pe distante lungi care au intrat in actiune in conflictul ucrainean. Rusia pare sa fi folosit putin dronele portabile letale, cum ar fi SwitchBlade din SUA, insa aceasta tendinta este destinata sa se inverseze datorita noilor creatii ale grupului Zala.Drona Kub, lansata in 2019, cu o anvergura a aripilor de 120 de centimetri, are o incarcatura de lupta de trei kilograme si, desi nu are senzori la bord, poate atinge o tinta gratie introducerii manuale a coordonatelor prestabilite. Se anticipeaza ca ar putea avea si un oarecare tip de sistem de imagistica (in detrimentul incarcaturii de razboi) pentru targeting.