Elicopterul Ingenuity al NASA urmeaza sa intreprinda luni primul zbor pe Marte. Va fi primul zbor al unui vehicul motorizat pe o alta planeta

Ingenuity cantareste 1,8 kilograme si a ajuns pe Marte in roverul Perseverance, care a amartizat in luna februarie.NASA trebuia sa il testeze in urma cu o saptamana, insa din cauza unor probleme tehnice a decis amanarea zborului.Acesta e programat acum sa aiba loc luni, 19 aprilie, iar Agentia a recunoscut ca e posibil sa nu fie unul reusit. Daca asa va fi, NASA va mai face o incercare saptamana viitoare.