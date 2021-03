Compania a eliminat in acelasi timp peste 12 milioane de elemente de continut semnalate de experti internationali in domeniul sanatatii ca dezinformari despre coronavirus si vaccinuri. Afirmatiile false si teoriile conspiratiei legate de vaccinuri au proliferat pe platformele media sociale, inclusiv Facebook si Twitter , in timpul pandemiei. Dezvaluirile au aparut pe blogul Facebook inaintea unei investigatii a comisiei pentru energie si comert a Camerei Reprezentantilor din Congresul SUA privind combaterea dezinformarii.