Facebook interzice promovarea accesoriilor pentru arme si a echipamentelor de protectie in SUA. Masura a fost luata in urma atacului de la Capitoliu

In urma atacului sustinatorilor presedintelui Donald Trump impotriva Capitoliului din Washington, pe 6 ianuarie, compania de socializare a anuntat ca interzice reclamele pentru accesorii, precum seifuri pentru arme, veste si tocuri pentru arme, in Statele Unite, transmite Reuters."Am interzis deja reclamele pentru arme, munitii si accesorii, cum ar fi amortizoarele de zgomot. Dar acum vom interzice si reclamele pentru accesorii", a transmis FacebookTrei senatori americani i-au trimis vineri o scrisoare directorului general al Facebook, Mark Zuckerberg, prin care i-au cerut sa blocheze definitiv reclamele produselor care sunt concepute clar pentru a fi utilizate in lupta armata.Senatorii, toti democratii, au declarat ca Facebook trebuie sa ia aceasta masura si alte actiuni pentru "a raspunde de modul in care inamicii interni ai Statelor Unite au folosit produsele si platforma companiei pentru a-si atinge propriile obiective ilicite".Vineri, Facebook a blocat organizarea oricaror noi evenimente pe platforma sa de socializare, in imediata apropiere a unor institutii precum Casa Alba si Capitoliul din Washington, pana pe 20 ianuarie.FBI a avertizat ca sunt planificate proteste armate in Washington si in capitalele tuturor celor 50 de state americane, inaintea inaugurarii.Buzzfeed a relatat saptamana aceasta ca Facebook difuzeaza reclame pentru echipamente militare langa continut care promoveaza dezinformarea alegerilor si stiri despre violenta din 6 ianuarie. Un purtator de cuvant al Facebook a spus ca toate paginile identificate in articolula Buzzfeed au fost eliminate si ca lucreaza cu experti in informatii si terorism si cu fortele de ordine.