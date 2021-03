Facebook lanseaza versiunea Instagram Lite in peste 170 de tari. Aplicatia permite editarea si publicarea fotografiilor

Aplicatia permite editarea fotografiilor

"Instagram Lite", care ocupa doar 2MB (comparativ cu 30 MB in cazul versiunii complete) si functioneaza chiar si pe retele 2G, poate fi descarcata pe dispozitive echipate cu sistemul de operare Android al Google Aplicatia nu este disponibila deocamdata in magazinul online al Apple "Echipele noastre au conceput versiuni lite ale aplicatiilor noastre pentru persoanele cu conexiuni lente sau servicii de date limitate, deoarece principiul nostru de baza este sa nu lasam pe nimeni in urma", a declarat Tzach Hadar, manager de produs in cadrul sucursalei Facebook din Tel Aviv (Israel), care a lucrat la crearea "Instagram Lite".Aplicatia include principalele caracteristici ale Instagram, permitand editarea si publicarea fotografiilor, adaugarea de reactii sub forma de GIF-uri si stickere sau partajarea inregistrarilor video "Instagram Lite" nu permite insa utilizarea anumitor functii, in special cele care sunt mari consumatoare de date, cum ar fi filtrele de realitate augmentata. De asemenea, aplicatia nu afiseaza reclame.Cu acest nou serviciu, Facebook isi extinde strategia de cucerire a pietelor emergente, precum India sau Brazilia, unde marja sa de progres este mai mare decat in Europa sau Statele Unite. Gigantul social media pare totodata ca incearca sa consolideze sfera familiei sale de aplicatii (Instagram, WhatsApp , Messenger), in pofida numeroaselor investigatii pentru practicile anticoncurentiale de care este vizat in Statele Unite si in lume."In ultimul an, Instagram a devenit pentru multi un colac de salvare ce le permite sa se conecteze cu cei dragi sau sa gaseasca un mic moment de inspiratie, fie ca este vorba despre o fotografie cu nou-nascutul unui apropiat sau despre o inregistrare video cu catei care descopera zapada", a scris compania.Versiunea similara de Facebook - "Facebook Lite" - este disponibila la nivel mondial de cinci ani.