Fara tratament preferential pentru politicieni pe Facebook. Motivul din spatele deciziei

Utilizatori notificati la abateri

Tratamentul facea mai dificila sanctionarea unui om politic care incalca regulile platformei sociale.Politicienii sunt pe punctul de a-si pierde statutul special de care se bucurau pana acum din partea Facebook, care a facut ca, in multe cazuri in care acestia au postat mesaje controversate, sa fie scutiti de aplicarea regulamentului.Modificarea vine dupa ce comisia independenta de supraveghere si-a anuntat decizia in cazul suspendarii fostului presedinte american, Donald Trump . Aceasta a mentinut suspendarea, insa a criticat Facebook tocmai pentru tratamentul special acordat politicienilor.Comisia independenta a dat Facebook la acea vreme, ca data limita, ziua de 5 iunie pentru a decide in cazul felului in care trateaza politicienii.Astfel, Facebook decide ca politicienii sa fie tratati ca utilizatorii obisnuiti. Decizia va duce, cel mai probabil, la un val de suspendari ale conturilor politicienilor care raspandesc mesaje care incita la ura, discriminare sau incalca in orice fel regulile de utilizare ale retelei sociale.Facebook este asteptat, cu aceeasi ocazie, sa faca lumina in cazul mai multor reguli de moderare tinute secrete pana acum.Una dintre acestea este suspendarea conturilor dupa un anumit numar de abateri de la regulament. Utilizatorii vor fi notificati acum de fiecare data cand realizeaza o abatere, in loc sa fie anuntati abia cand li se suspenda contul.Schimbarea facuta de Facebook mai inseamna ca orice informatie postata de un politician va fi supusa procesului de verificare a veridicitatii, asa cum se intampla cu postarile presei, spre exemplu, pentru a contracara raspandirea informatiilor false.Tratamentul special pentru politicieni a fost sustinut pana acum cu tarie chiar de seful companiei, Mark Zuckerberg, care a parut ca se teme de represaliile pe care compania sa le poate suferi daca supara politicienii.