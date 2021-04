Facebook lanseaza rame speciale de profil pentru cei vaccinati. Astfel, utilizatorii isi pot incuraja prietenii sa se imunizeze

In timp ce numarul celor vaccinati creste de la o zi la alta, Facebook anunta un nou instrument prin care acestia se pot folosi de poza propriului profil pentru a arata ca s-au vaccinat - nu ca o lauda, ci ca o incurajare pentru ceilalti.Folosirea pozei de profil ca mijloc de transmitere a unui mesaj nu este idee noua. Cu ajutorul instrumentelor terte, sau pe cont propriu, utilizatorii retelei sociale s-au folosit si pana acum de aceste imagini pentru a arata ca sustin o cauza, inclusiv politica.De data aceasta, ideea vine chiar de la Facebook care a dezvoltat un instrument prin care utilizatorii pot aplica o rama in jurul imaginii de profil, rama pe care este inscriptionat "m-am vaccinat impotriva COVID-19".Ca majoritatea noutatilor lansate de Facebook si aceasta este disponibila, la inceput, doar in Statele Unite, unde textul este generat in limbile engleza si spaniola.Concret, in acest caz, Facebook spune ca lucreaza impreuna cu HHS (U.S. Department of Health and Human Services) si CDC (Disease Control and Prevention)