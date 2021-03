Facebook pregateste schimbari. Utilizatorii vor avea de ales intre doua tipuri de cronologii

Facebook a anuntat doua noi feed-uri de continut pentru aplicatia sa mobila. Acestea se numesc Favorites (Favoriti) si Recents (Recente), urmand sa acomodeze, dupa cum sugereaza si denumirile, postarile prietenilor si entitatilor favorite, respectiv cele mai recente postari.Pentru Favorites, utilizatorul poate alege pana la 30 de persoane si pagini. Doar continutul acestora va fi afisat aici, dar tot pe baza algoritmului care stabileste ordinea postarilor din newsfeed.Recents, care va afisa postarile de la cele mai noi la cele mai vechi, nu este neaparat o noutate in cadrul Facebook. Aceasta exista si pana acum, ascunsa undeva in sectiunea More, alaturi de multe altele.Ce este nou, este faptul ca Recents va fi mult mai usor de accesat . Atat Recents, cat si Favorites, vor aparea in aplicatia Facebook ca doua tab-uri noi, langa newsfeed. Utilizatorul va putea face trecerea intre cele trei sectiuni de continut cu un simplu swipe orizontal.Cele doua noi tab-uri incep a fi implementate de astazi in aplicatia de Android, urmand ca utilizatorii de iPhone sa le primeasca peste cateva saptamani.O mentiune importanta este ca oricare din cele doua sectiuni noi, Recents si Favorites, vor disparea din ecranul principal al aplicatiei, daca nu sunt accesate vreme de sapte zile. Acestea nu vor fi eliminate complet, ci vor fi "ascunse" la More. Vor aparea la loc, in ecranul principal, dupa ce utilizatorul la va accesa, din nou, din functia More.