Franta acuza SUA ca submineaza discutiile internationale pentru un acord referitor la taxa digitala

Aproape 140 de tari negociaza prima reforma a regulilor fiscale internationale din ultima generatie, pentru a tine cont de dezvoltarea marilor companii de tehnologie , cum sunt Google si Amazon.In conditiile in care Organizatia pentru Cooperare si Dezvoltare Economica (OCDE) trebuie sa prezinte luna viitoare un proiect de acord, obiectivul de a ajunge la un acord pana la sfarsitul acestui an pare tot mai dificil.Washingtonul a cerut intreruperea discutiilor la inceputul acestui an, dupa ce a sugerat ca acordul trebuie sa includa un mecanism de participare voluntara pentru companiile americare."Este foarte clar, Statele Unite nu doresc un acord referitor la taxa digitala in cadrul OCDE. Asa ca creeaza obstacole care ne impiedica sa ajungem la un acord, chiar daca lucrarile tehnice sunt gata", a declarat ministrul francez de Finante Bruno Le Maire.In absenta unui acord global, unele tari europene au urmat exemplul Frantei, creand propria taxa pe serviciile digitale. Din acest motiv, Franta a fost avertizata de Satele Unite cu aplicarea unor tarife punitive.Le Maire a reluat insa un apel la adresa statelor UE de a continua eforturile de infiintare a unei taxe pe serviciile digitale la nivelul UE, daca nu va avea loc un acord international.