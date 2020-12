Google a "picat" in mai multe tari din jurul lumii, inclusiv in Romania

CITESTE SI:

DownDetector arata ca, in Marea Britanie problemele Google au inceput in urma cu cateva ore si au atins un varf in jurul orelor 13.00. Iar la o ora dupa acestea, problema s-a resimtit si in Romania.Problemele sunt raportate pe intreaga suprafata a Europei, dar se pare ca epicentre ale defectiunilor sunt in Londra si in partea de sud-est a Europei.Pe langa problemele pe care utilizatorii le intampina la Gmail si Google Docs, acestora s-au adaugat si cele pe care le intampina la Youtube.Google inca nu a emis un raspuns legat de problemele in cauza. Cu toate acestea, cei care au raportat probleme la YouTube spune ca, 54% nu au putut accesa site-ul, 42 nu au putut vedea clipuri, iar 3% s-au chinuit sa se logheze, potrivit Downdetector.