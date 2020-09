Italia a declansat o ancheta impotriva Apple, Dropbox si Google. Investigatia, deschisa in urma unor plangeri legate de practici anciconcurentiale

Institutia a anuntat ca a lansat sase investigatii referitoare la Google Drive, serviciul iCloud al Apple si DropBox.Agentia investigheaza daca cele trei companii nu au informat corect cum colecteaza si folosesc serviciile lor datele consumatorilor, in scopuri comerciale, potrivit unui comunicat.Autoritatea mai vrea sa stabileasca daca Dropbox nu a oferit informatii clare referitoare la modul in care consumatorii pot sa renunte la contractele pentru servicii sau sa incheie acorduri legate de dispute in afara instantelor.Investigatia survine intr-un context mai larg in care Uniunea Europeana vrea ca firmele de tehnologie sa isi clarifice termenii si conditiile si sa protejeze mai mult datele private ale consumatorilor.Anul trecut, Facebook a acceptat sa isi modifice termenii si conditiile, la presiunea oficialilor europeni.In luna iulie, oficialii italieni au perchezitionat birourile Apple si Amazon, in cadrul unei investigatii separate referitoare la concurenta. Investigatia respectiva are rolul sa stabileasca daca Apple si Amazon s-au angajat intr-o colaborare anticoncurentiala pentru vanzarea de produse Apple si casti Beats.Reprezentantii Apple, Dropbox si Google nu au raspuns imediat solicitarii de comentarii.