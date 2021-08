Unul din șefii Google a primit drept de rezidență în Noua Zeelandă. Care sunt motivele ce l-au determinat să facă acest pas

Citeste si: Ce a făcut primul sportiv transgender la Olimpiada de la Tokyo

Page, în vârstă de 48 de ani, a solicitat drept de rezidenţă în Noua Zeelandă în noiembrie 2020, prin programul de rezidenţă ”Investor Plus”, dar cererea sa nu a putut fi procesată deoarece acesta se afla în străinătate în acel moment.Programul de vize, care solicită solicitanţilor să aibă 10 milioane de dolari SUA (7 milioane de dolari) pentru a investi în Noua Zeelandă pe o perioadă de trei ani, a fost apoi procesată după ce acesta a aterizat în Auckland pe 12 ianuarie, la o zi după ce familia Page a depus o cerere urgentă, pentru ca ca fiul lor să fie evacuat din Fiji din cauza unei urgenţe medicale.”Odată ce domnul Page a intrat în Noua Zeelandă, cererea sa a putut fi procesată şi a fost aprobată la 4 februarie 2021”, a declarat Immigration New Zealand într-un comunicat.Ministrul Sănătăţii din Noua Zeelandă, Andrew Little, a declarat joi Parlamentului că naţiunea primeşte aproximativ 100 de cereri pentru astfel de vize pe an.”Am fost informat că în acest caz au fost parcurse toate etapele normale”, a spus el ca răspuns la o întrebare despre cum a reuşit Page să intre în Noua Zeelandă când frontierele au fost închise nerezidenţilor.De-a lungul pandemiei de coronavirus, Noua Zeelandă şi-a menţinut ratele de infecţie scăzute refuzând intrarea călătorilor din străinătate."Serviciul de imigraţie al Noii Zeelande poate confirma că Larry Page a îndeplinit condiţiile necesare pentru a fi autorizat să intre în Noua Zeelandă", a declarat un purtător de cuvânt pentru CNBC.Jacinda Ardern, primul ministru al Noii Zeelande, a declarat în faţa Parlamentului că nu a fost informată cu privire la vizita lui Page.Situată într-o relativă izolare de cele mai mari centre de populaţie din lume, Noua Zeelandă a devenit în ultimii ani o destinaţie populară pentru persoanele cu averi nete ridicate.Ţara slab populată, care găzduieşte aproximativ 5 milioane de oameni, este apreciată ca fiind unul dintre cele mai bune locuri din lume pentru a evita o criză socială, deoarece este relativ independentă în ceea ce priveşte hrana şi energia.De asemenea, ţara are o climă temperată şi un sistem politic stabil.Vestea vizitei lui Page şi a rezidenţei sale a reaprins o dezbatere de lungă durată dacă superbogaţii îşi pot cumpăra în esenţă accesul în ţara din Pacificului de Sud după cum şi când vor.Miliardarul Peter Thiel, care a cofondat PayPal şi a profitat de un pariu timpuriu pe Facebook , a primit cetăţenia în Noua Zeelandă în 2017, chiar dacă a petrecut doar 12 zile în Noua Zeelandă.Thiel a investit în start-up-ul local Xero şi a cumpărat proprietăţi în toată ţara, precum şi o proprietate de 193 de hectare în Wanaka, pe insula din sud a Noii Zeelande. Chiar dacă nu a construit încă nimic pe proprietate, a fost în contact cu cel puţin trei arhitecţi.Sam Altman, CEO-ul OpenAI, a declarat publicaţiei New Yorker, în 2016, că el şi Thiel intenţionează să urce într-un avion privat şi să zboare către una dintre proprietăţile lui Thiel din Noua Zeelandă, în cazul unui eveniment de colaps sistemic.