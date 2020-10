FOTO Spaima contrabandistilor si a traficantilor de migranti. Asa arata "Cargoscanul" Politiei Romane care va descoperi orice "marfa" ilegala ascunsa in masini sau containere

Este de fapt un sistem mobil autonom destinat Directiei de Politie Transporturi a Politiei Romane, care permite scanarea vehiculelor si containerelor in Portul Constanta si in Portul Constanta - Sud.Sistemul este compus dintr-un scaner mobil escamotabil, instalat pe un autovehicul de transport, ce se poate amplasa in zonele de control si care "radiografiaza" vehicule si containere atat in stationare, cat si in mers.Scanerul are capacitatea de a "privi" prin containerele din otel si poate fi controlat de la distanta, in conditii de radiatie profesionala zero pentru politistul operator.Echipamentul este dotat cu un sistem informatic de imagistica si o aplicatie software , instalata pe centrul portabil de comanda ce realizeaza separarea spectrala a materialelor organice si anorganice.In dotarea Politiei Romane, mai exista un sistem de supraveghere video de inalta rezolutie, pentru monitorizarea de la distanta a procesului de scanare, precum si un subsistem automatizat de protectie a zonei de excludere.Politistii operatori ai sistemului mobil de scanare a vehiculelor si containerelor au urmat sesiuni de pregatire si vor lua parte la schimburi de experienta cu unitatile de politie din Bulgaria.Prin folosirea acestui sistem, timpul mediu de verificare a unui container scade de la cateva ore la cateva minute, reducand astfel timpii de asteptare si eficientizand munca politistilor.Proiectul CARGOSCAN 2018 se deruleaza pe o perioada de 18 luni. In urma semnarii contractului de finantare, bugetul alocat este de peste 1,5 milioane de euro, dintre care mai mult de 1,2 milioane de euro, 80 la suta, reprezinta finantare nerambursabila de la Comisia Europeana, prin Programul OLAF Hercule III, iar aproape 310.000 de euro, 20 la suta, constituie co-finantare sustinuta de Inspectoratul General al Politiei Romane.