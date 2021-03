NASA testeaza primul zbor al unui vehicul motorizat pe o alta planeta. Elicopterul Ingenuity ar putea decola pe Marte

Pentru moment, acel elicopter ultra-lejer, care seamana in realitate mai mult cu o drona , este inca pliat si atasat sub roverul Perseverance, care a asolizat pe "Planeta Rosie" in luna februarie."Cea mai buna estimare a noastra este, la ora actuala, ziua de 8 aprilie" pentru primul zbor, a declarat intr-o conferinta de presa Bob Balaram, inginerul sef al proiectului Ingenuity. Data exacta a decolarii ar putea fi in continuare modificata, a precizat el.Daca experimentul va avea succes, el va fi o veritabila reusita stiintifica, intrucat atmosfera martiana are o densitate echivalenta cu doar 1% din cea a atmosferei terestre.Va fi echivalentul de pe Marte al primului zbor al unui vehicul motorizat pe Terra, care a avut loc in 1903. NASA a anuntat ca un mic fragment din aeronava fratilor Wright, care a decolat in urma cu peste un secol in Carolina de Nord, a fost plasat in semn de omagiu la bordul elicopterului Ingenuity si se afla in prezent pe Marte.S-a prevazut ca acest prim zbor martian sa fie unul simplu: dupa ce decoleaza pe verticala, elicopterul se va ridica pana la o altitudine de trei metri, se va mentine intr-un zbor stationar timp de 30 de secunde, apoi va efectua o rotatie inainte de a reveni pe scoarta martiana.Elicopterul va primi instructiuni de pe Terra cu cateva ore inainte, dar va analiza el insusi pozitia sa in raport cu scoarta martiana in timpul acelui zbor, realizand 30 de fotografii pe secunda."Pana la cinci zboruri"NASA a ales deja terenul deasupra caruia va zbura elicopterul Ingenuity, situat la nord de zona in care a asolizat roverul Perseverance.Perseverence trebuie sa ruleze pana in zona aleasa, "fapt care ii va lua cateva zile", a declarat Farah Alibay, un specialist de la NASA care face legatura intre echipele care administreaza roverul si elicopterul.Acesta din urma va fi plasat intr-o pozitie prielnica inainte de a eliberat pe scoarta martiana, sub rover, care va trebui apoi sa treaca peste el pentru a se indeparta de acea zona. Perseverance va trebui sa paraseasca zona in mai putin de 25 de ore, deoarece elicopterul va avea nevoie de razele Soarelui pentru a-si alimenta panourile solare si a fi astfel capabil sa supravietuiasca "incalzindu-se" cu energie in timpul glacialelor nopti martiene.Roverul se va plasa apoi intr-un punct de observatie pentru a capta cu camerele sale de luat vederi decolarea lui Ingenuity.Pana la cinci zboruri cu dificultati graduale sunt programate, pe durata unei luni.Compus din patru picioare, un corp central si doua elice suprapuse, Ingenuity cantareste doar 1,8 kilograme si masoara 1,2 metri de la un rotor la celalalt.Programul dedicat acestui elicopter martian a costat NASA aproximativ 85 de milioane de dolari.In viitor, astfel de vehicule motorizate ar putea sa se dovedeasca de o importanta cruciala pentru explorarea altor planete, intrucat ele pot ajunge in zone unde roverele nu o pot face, de exemplu deasupra canioanelor.Agentia spatiala americana lucreaza deja la proiectul unui alt vehicul zburator, in cadrul misiunii Dragonfly (Libelula, n.r.), care va trimite in 2026 o drona pe cea mai mare dintre lunile lui Saturn, Titan, in atmosfera careia va ajunge in 2034.Experimente ce au vizat zboruri ale unor vehicule nemotorizate pe o alta planeta au avut deja loc in trecut, a reamintit NASA, odata cu trimiterea in 1985 a unor baloane-sonda pe Venus in cadrul programului spatial Vega, o colaborare intre fosta U.R.S.S. si alte tari, inclusiv Franta.