Netflix ar putea sa reconsidere politica privind partajarea parolelor. Aplicatia testeaza o functie privind limitarea acestora

Un numar mic de utilizatori Netflix primesc un mesaj prin care li se cere sa confirme ca locuiesc cu titularul contului, introducand detalii dintr-un mesaj text sau e- mail trimis proprietarului, scrie Reuters Mesajul spune: "Daca nu locuiti cu proprietarul acestui cont, aveti nevoie de propriul cont pentru a urmari in continuare", c onform CNBC.com Potrivit unui purtator de cuvant, Netflix incearca "sute" de teste pe an cu clientii selectati."Acest test este conceput pentru a se asigura ca persoanele care utilizeaza conturi Netflix sunt autorizate sa faca acest lucru", a transmis Netflix intr-un comunicat.Spectatorii pot intarzia verificarea si pot continua sa urmareasca Netflix. Mesajul poate reaparea atunci cand deschid din nou Netflix si, in cele din urma, li s-ar putea cere sa deschida un cont nou pentru a continua transmiterea.Este posibil ca procesul sa nu conduca la o represiune mai mare in ceea ce priveste partajarea parolelor.Aproximativ 33% din toti utilizatorii Netflix isi partajeaza parola cu cel putin o alta persoana, potrivit firmei de cercetare Magid.Pana acum Netflix nu a facut prea multe pentru a opri partajarea parolelor, intrucat cresterea puternica a numarului de abonati si pretul actiunilor sale au compensat orice ingrijorare cu privire la pierderea veniturilor. Netflix a anuntat la inceputul acestui an ca a depasit 200 de milioane de abonati la nivel mondial, dar actiunile au depasit performanta S&P 500 in acest an.