Noura al-Matrooshi, prima femeie astronaut din Emiratele Arabe Unite, selectata din peste 4.000 de candidati VIDEO

We announce the first Arab female astronaut, among two new astronauts, selected from over 4,000 candidates to be trained with NASA for future space exploration missions. Congratulations Noura Al Matrooshi and Mohammed Al Mulla. pic.twitter.com/bfyquyzqAJ - HH Sheikh Mohammed (@HHShkMohd) April 10, 2021

Vicepresedintele EAU si emirul Dubaiului, seicul Mohammed bin Rashid, a anuntat ca femeia astronaut este Noura al-Matrooshi, detinatoare a unei licente in inginerie mecanica."Anuntam prima femeie astronaut de origine araba printre cei doi noi astronauti selectati din peste 4.000 de candidati pentru a fi instruiti la NASA pentru viitoarele misiuni de explorare spatiala", a scris Mohammed bin Rashid pe Twitter Al doilea astronaut este Mohammed al-Mulla. Cei doi vor urma un program de instruire la Centrul Spatial Johnson al NASA din Houston, Statele Unite.In 2019, Hazzaa al-Mansoori a devenit primul astronaut al EAU. El a petrecut o saptamana la bordul Statiei Spatiale Internationale (ISS).EAU a dezvaluit deja un ambitios program spatial, care include constructia unei baze pentru o colonie umana pe Marte pana in anul 2117.In februarie, sonda spatiala Hope a EAU a intrat pe orbita "Planetei Rosii", reusita care a facut din tara din Golf primul stat arab care a lansat cu succes o misiune interplanetara.Sonda spatiala Hope - sau Al-Amal, in araba -, fara echipaj uman, a fost lansata din Japonia in iulie.Potrivit misiunii, sonda va ramane pe orbita planetei Marte pe durata unui an martian - 687 de zile terestre - timp in care va capta imagini si va studia atmosfera planetei si schimbarea anotimpurilor. Datele obtinute vor fi impartasite comunitatii stiintifice internationale.Prin succesul misiunii, EAU este a cincea tara din lume care ajunge la "Planeta Rosie".Anul acesta se implinesc 50 de ani de la crearea acestei tari bogate in petrol, un stat federal compus din sapte emirate.EAU dispune deja de noua sateliti in stare de functionare pe orbita terestra si doreste sa lanseze alti opt sateliti in anii care vor urma.Oficialii din EAU intentioneaza totodata sa creeze "un oras stiintific" in desertul aflat la periferia orasului Dubai, pentru a simula conditiile de pe Marte si a dezvolta tehnologia necesara colonizarii acestei planete.De asemenea, acestia au in vedere mai multe proiecte ce vizeaza mineritul si turismul spatial. Reprezentantii EAU au semnat un protocol cu Virgin Galactic, o companie a miliardarului britanic Richard Branson specializata in turism spatial.