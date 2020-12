Vulnerabilitate majora a iOS. Hackerii puteau accesa reteaua de wireless

Project Zero, divizia de securitate a Google care cauta probleme de securitate in toate serviciile si device-urile populare, a descoperit o grava vulnerabilitate de iPhone, ale carei implicatii erau uriase.Rezidenta in protocolul de retea folosit de facilitatea AirDrop din iOS 13, vulnerabilitatea permitea hackerilor sa controleze reteaua wireless la care acesta se conecta si chiar celelalte dispozitive conectate.Protocolul in cauza era gazduit chiar in nucleul sistemului de operare si avea privilegii extinse de functionare, de unde si drepturile foarte mari dobandite de hacker pe aceasta cale.Puteau fi accesate in acest fel orice tip de informatii, de la fotografii personale, la date de logare in conturile de homebanking. Si asta cat se poate de silentios - nu era nevoie de nicio actiune din partea utilizatorului, iar acesta putea sa nu afle vreodata.Din aceasta cauza, nici Google, nici Apple nu pot sa spuna daca vulnerabilitatea, care a fost intre timp reparata, a fost sau nu folosita de hackeri.Citeste si: