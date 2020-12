Platforma de jocuri Google Stadia s-a lansat in Romania

Stadia functioneaza cu dispozitivele deja existente: laptopuri, desktop-uri, tablete si telefoane compatibile, precum si cele mai populare controlere de jocuri. Stadia functioneaza imediat, fara sa fie nevoie de a descarca sau actualiza jocul, printr-o conexiune stabila la internet Stadia este disponibil oricarei persoane care are o adresa de Gmail, in doua variante: gratuita si cu abonament. In cea gratuita, cei care se inregistreaza pot juca jocuri precum Destiny 2 si Super Bomberman R Online.Toti utilizatorii noi de Stadia au acces gratuit pentru o luna la Stadia Pro, serviciul cu abonament oferit de platforma . Abonatii Stadia Pro pot juca gratuit zeci de jocuri, precum Hitman 2, Dead by Daylight sau Orcs must Die! 3, iar in fiecare luna sunt adaugate noi jocuri disponibile abonatilor Stadia Pro. Abonamentul Stadia Pro este de 45 lei/luna.De asemenea, orice abonat Stadia, indiferent de tipul de cont, are acces la magazinul Stadia, de unde poate achizitiona si juca titluri precum Cyberpunk 2077, Assassin's Creed: Walhalla, NBA 2k21. Star Wars Jedi: Fallen Order sau Watch Dogs: Legion.Serviciul Google Stadia este disponibil la adresa stadia.google.com sau prin aplicatia dedicata Android si, in urmatoarea perioada, iOS. Stadia are nevoie de o conexiune de internet stabila cu o viteza de cel putin 10 Mbps/secunda.