Primul mesaj publicat pe Twitter, scos la licitatie de seful retelei de socializare, Jack Dorsey. Ce suma impresionanta a fost ofertata pana in prezent

"just setting up my twttr", listat acum drept suvenir, a fost trimis de pe contul lui Dorsey in martie 2006.Vineri, a primit oferte care au ajuns la 88.888 de dolari in decurs de cateva minute, dupa ce Dorsey a publicat un link catre Valuables by Cent. Oferte mai vechi releva faptul ca acest mesaj a fost scos la licitatie in luna decembrie, scrie Reuters.Mesajul vechi de 15 ani este unul dintre cele mai cunoscute si ar putea atrage preturi mari. Sambata, dupa miezul noptii, cea mai mare suma oferita pentru mesajul Twitter a fost de 100.000 de dolari.Un cumparator al unui mesaj Twitter va primi un certificat digital cu dedicatie, semnat folosind criptografia, care va include metadata tweet-ului original, potrivit site-ului Valuables. Mesajul va fi in continuare disponibil pe platforma Twitter.Pe 2 martie, p latforma de social media Twitter a anuntat luni ca intentioneaza sa-si amplifice lupta impotriva dezinformarii , inclusiv prin posibilitatea de a le bloca definitiv accesul utilizatorilor care au fost atentionati de cinci ori, informeaza AFP."Credem sa acest sistem de avertismente va ajuta la educarea publicului cu privire la regulamentele noastre si la reducerea cu mai mult succes a propagarii de informatii potential periculoase sau false pe Twitter, in special in cazul infractiunilor repetate, moderate sau grave", a anuntat reteaua sociala intr-un comunicat.