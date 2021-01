Reteaua de socializare Parler, preferata de simpatizantii lui Trump, cauta web hosting, dupa ce a fost blocata de Apple, Google si Amazon

Anterior si Apple si Google au retras de pe platformele lor aplicatia Parler, invocand "amenintari cu violente" si "activitati ilegale", in contextul incidentelor de miercurea trecuta, cand simpatizantii lui Trump au patruns in cladirea Congresului.Cofondatorul Parler, John Matze, a declarat duminica postului Fox News ca repunerea aplicatiei in functiune ar putea dura si a acuzat marile companii de internet ca duc un "razboi impotriva libertatii de exprimare"."Toti partenerii nostri, cei care gestioneaza textele, mesajele, avocatii nostri, ne-au lasat balta in aceeasi zi", a deplans acesta. "Vom face tot ce putem pentru a reveni online cat mai repede posibil, dar toti furnizorii pe care-i contactam ne spun ca nu vor sa lucreze cu noi daca Apple sau Google nu sunt de acord" si este greu de gasit "300 pana la 500 de servere informatice in 24 de ore", a explicat acesta.Oprirea retelei de socializare Parler il priveaza pe presedintele Donald Trump de inca un canal de comunicare, dupa ce Twitter si Facebook i-au inchis conturile pe durata nedeterminata. Singurele sale modalitati de a se adresa simpatizantilor sai raman acum unele posturi TV mai prietenoase, respectiv Fox News, OAN si Newsmax, retele sociale mai putin cunoscute, precum Gab sau MeWe, platforme video ca Rumble si DLive sau website-uri de stiri alternative celor din media mainstream, precum American Media Periscope.Citeste si: