Reuters: Huawei negociaza vanzarea principalelor sale marci de smartphone P si Mate. Compania neaga informatiile

"Nu au niciun fundament"

Situatia geopolitica

Problemele cu accesul la componentele hardware

Discutiile dintre cel mai mare producator mondial de echipamente de telecomunicatii si un consortiu in fruntea caruia se afla o firma de investitii controlata de Guvernul din Shanghai se deruleaza de mai multe luni, au precizat sursele care au dorit sa isi pastreze anonimatul.Huawei ar fi inceput sa analizeze inca din luna septembrie a anului trecut posibilitatea de a vinde aceste marci premium. Sursele nu au putut dezvalui la cat sunt evaluate cele doua marci de catre Huawei.Potrivit firmei de consultanta IDC, in perioada cuprinsa intre trimestrul al treilea din 2019 si trimestrul al treilea din 2020, livrarile de telefoane Huawei Mate si Huawei seria P s-au cifrat la 39,7 miliarde de dolari.Sursele au adaugat insa ca Huawei nu a luat inca o decizie finala cu privire la vanzarea acestor marci de telefoane premium, existand posibilitatea ca discutiile sa se incheie fara succes, in conditiile in care compania incearca sa produca in China cipurile high-end Kirin care echipeaza smartphone-urile sale."Huawei a luat la cunostinta ca exista zvonuri nefondate cu privire la vanzarea principalelor sale marci de smartphones. Aceste zvonuri nu au niciun fundament. Huawei nu are un astfel de plan", a declarat un purtator de cuvant de la Huawei.Sursele sunt de parere ca posibila vanzare a marcilor de smartphone-uri premium sugereaza ca Huawei nu se asteapta ca noua administratie Biden sa ridice restrictiile cu privire la lanturile de aprovizionare ale companiei chineze, introduse de administratia Trump in luna mai 2019.Huawei, cel mai mare producator mondial de echipamente de telecomunicatii si al doilea producator de smartphone-uri, a anuntat in luna noiembrie a anului trecut vanzarea brandului de telefoane Honor catre un consortiu de companii, in fruntea caruia se afla o firma sustinuta de Guvernul din Shenzhen. Potrivit unor surse, valoarea acestei tranzactii, care a fost una derulata in intregime in numerar, a fost de peste 100 miliarde de yuani (15,5 miliarde de dolari).Huawei ar putea avea in vedere un obiectiv similar cand vine vorba de vanzarea marcilor sale de telefoane premium, sustin sursele, adaugand ca planurile companiei chineze pentru principalele sale marci de smartphone-uri sunt motivate de aprovizionarea insuficienta cu cipuri.Sanctiunile adoptate de Washington au afectat accesul Huawei la componente hardware importante, precum cipurile, dar si la programe software precum Google Mobile Services, dezvoltat de grupul Alphabet Inc.Telefoanele din seriile P si Mate sunt printre cele mai bine vandute modele pe piata de smartphone premium din China si concureaza cu telefoanele iPhone ale Apple , telefoanele din seriile Mi si Mix ale Xiaomi Corp si telefoanele din seria Find ale OPPO.Firma de cercetare de piata Counterpoint sustine ca marcile P si Mate au reprezentat aproape 40% din vanzarile totale ale Huawei in trimestrul al treilea al anului trecut. Analistii au remarcat deja livrari insuficiente de telefoane P40 si Mate40 in ultima perioada, din cauza lipsei de componente. "Ne asteptam la o scadere continua a vanzarilor de telefoane din seriile P si Mate pe parcursul primului trimestru din acest an", a declarat Flora Tang, analist la Counterpoint.