VIDEO Roverul Perseverance a transmis noi sunete de pe Marte. Ce inregistrare a ajuns pe Pamant

Laserul super high-tech va pulveriza parti din roci martiene pentru a studia compozitia din vaporii ce rezulta dupa operatiune, conform Hotnews.ro Cercetatorii spun ca este primul sunet de laser pe care il auzim de pe o alta planeta, iar sunetul sacadat, dar foarte clar se datoreaza microfonului performant.La scurt timp dupa ce roverul a amartizat cu succes, roverul a trimis sunete cu vantul de pe Marte, iar sunetele de acum sunt inregistrate de un al doilea microfon. Echipa de la sol discuta despre posibilitatea de a folosi simultan cele doua microfoane, pentru a trimite sunete stereo de pe Marte.Recent, roverul care cantareste peste o tona a facut primele miscari pe Marte, iar acest laser este unul dintre cele sapte instrumente stiintifice cu care este echipat.Roverul Perseverance, care a ajuns recent cu bine pe Marte, poate fora pana la 8,5 cm si are cele mai avansate instrumente stiintifice cu care oamenii au incercat vreodata sa caute urme de viata pe Marte.Astfel, roverul are cele mai performante sisteme de cautare a vietii trimise de oameni pe o alta planeta, fiind vorba de un super laborator de astrobiologie. Perseverance cauta urme de viata de Marte, iar Jezero Crater este un loc extrem de atragator fiindca se crede ca acolo au fost un lac si o delta cu apa lichida, acum peste trei miliarde de ani.Roverul poate tinti diverse roci de la o distanta de 7 metri si va incerca sa afle din ce sunt facute aceste roci. Microfonul va ajuta la aflarea compozitie chimice a rocilor, fiindca sunetele vor fi diferite in functie de duritatea rocilor care sunt analizate. Roverul Perseverance, trimis de NASA pe Planeta Rosie , a ajuns pe 18 februarie pe suprafata planetei marte, la ora 22.55 (ora Romaniei), asa cum era programat. Este al treilea vehicul trimis de pe Pamant, dupa cele ale Emiratelor Arabe Unite si Chinei, care a parcurs distanta Pamant - Marte in acest an.