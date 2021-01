VIDEO Samsung Galaxy S21 se lanseaza in 3 ore. Urmariti LIVE TEXT-ul pe Ziare.com

CITESTE SI:

Toate modelele vor utiliza un ecran ce va avea o rata de reimprospatare de 120Hz, desi doar Ultra este de asteptat sa aiba o rata de reimprospatare dinamica care se ajusteaza in functie de activitatea voastra.Cu toate acestea, desi se asteapta ca modelele Standard si Plus sa aiba un trio de camere pe partea din spate, Galaxy S21 Ultra pare sa aiba obiective cu zoom teleobiectiv dual si va veni cu suport S Pen. Aceasta actualizare ar putea fi motivul pretului sensibil mai ridicat.Potrivit informatiilor care s-au scurs in presa, modelul de baza al Galaxy S21 va avea, in Europa, un pret de 849 de euro, iar S21 Plus, in varianta cu 256 GB, 1.099 euro, in timp ce S21 Ultra ca costa 1.399 de euro.Pentru mai multe detalii despre lansarea Samsung Galaxy S21, urmariti LIVE TEXT-ul de pe Ziare.com de la orele 17.00