LIVE TEXT Samsung Galaxy S21 5G se lanseaza la nivel mondial. Iata cum vor arata cele trei modele

S21 Ultra

Cu S21 Ultra nu mai ai nevoie de un aparat de fotografiat DSLR, spun reprezentantii Samsung.Are o camera wide de 108 MP - cea mai puternica camera care a fost vreodata folosite pe un telefon mobil.Filmeaza in format 4K la 60 FPS.Telefonul vine si intr-o noua culoare: Phantom Black!Acesta vine si S Pen sau S Pen Pro. S Pen este disponibil la lansare, in timp ce S Pen Pro va fi disponibil la o data ulterioara.Pretul de pornire este de 1.199 dolari.Telefoanele vor fi disponibile din 29 ianuarie.Procesorul este creat pentru a da mai multa putere telefonului, astfel ca este 21% mai puternic decat altele procesoare. Acesta poate procesa 20T pe secunda.Bateria are o autonomie de o zi intreaga, chiar si daca este folosit cu 5G.Noua interfata, ONE UI 3, este personalizabila, iar atunci cand te joci pe telefon, acesta blocheaza apelurile si optimizeaza puterea prcesorului pentru a te bucura de un joc cat mai cursiv.Camerele sunt acoperite intr-o mantie de metal, in felul acesta vor fi mai bine protejate decat pana acum cand aveau o rama de sticla.Pe langa noul smartphone , Samsung a mai lansat cateva accesorii cu preturi cuprinse intre 19 si 150 de euro.Telefoanele filmeaza in format 8K.