Sapte milioane de postari eliminate de Facebook in trei luni. Raspandeau informatii false despre coronavirus

Compania a publicat datele in cadrul Raportului privind Aplicarea Standardelor in Comunitate, pe care l-a introdus in 2018, alaturi de reguli mai stricte, ca reactie la criticile referitoare la abordarea prea permisiva a politicilor referitoare la continut pe platformele sale.Facebook a anuntat ca incepand din 2021 va invita experti externi pentru a verifica in mod independent valorile utlizate in raport.Cea mai mare companie de media sociala din lume a eliminat in trimestrul al doilea, de pe Facebook, aproximativ 22,5 milioane de postari care raspandeau ura, in crestere de la 9,6 milioane de postari in primul trimestru.Facebook a sters alte 8,7 milioanr de postari care aveau legatura cu organizatii extremiste, comparativ cu 6,3 milioane in perioada precedenta.Compania a explicat ca s-a bazat mai mult pe tehnologia automata pentru evaluarea continutului, in lunile aprilie, mai si iunie, pentru ca a avut mai putin evaluatori din cauza pandemiei de Covid-19.Din acest motiv, compania a luat mai putine masuri fata de continutul legat de sinucidere si auto-ranire, nuditatea copiilor si exploatarea sexuala, a aratat Facebook intr-o postare pe blog Facebook a mai aratat ca extinde politica referitoare la ura pentru a include "continutul care se refera la fete negre sau stereotipuri legate de evreii care controleaza lumea".Unii politicieni sau persoane publice au provocat controverse machindu-se cu fete negre, o practica care dateaza de pe vremea spectacolelor din secolul 19, care caricaturizau sclavii. Aceasta practica a fost folosita pentru a-i desconsidera pe afro-americani.